Ganadores de XIV Concurso de dibujo infantil "Dibujos del Agua"

Viernes, 07 Noviembre 2025 15:54

La Fundación Navalpotro ha entregado los premios del XIV Concurso de dibujo infantil “Dibujos del Agua”.

El motivo de este concurso es el agua y su propósito es sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del agua, sus cuidados y el buen uso de la misma.

La participación de este año ha sido similar a la de años anteriores, alcanzando los 950 participantes.

CATEGORÍA 1º Y 2º DE PRIMARIA

Mario Postigo Mateo. 1º CEIP Fuente del Rey

CATEGORÍA 3º Y 4º DE PRIMARIA

Julia Sofía Vaio Visintini. 4º Colegio Sta. Teresa de Jesús

CATEGORÍA 5º Y 6º DE PRIMARIA

Anne Arrieta Molinos. 5º Colegio Nuestra Sra. Del Pilar.



El Jurado ha valorado la creatividad, la expresión artística y el mensaje, que debía estar relacionado con la importancia del agua para la vida, el consumo responsable, la protección del medioambiente, así como con los fines propios de la Fundación.

Han participado los alumnos de todos los cursos de Primaria de los colegios de la ciudad de Soria.