El tramo Fuensauco-Villar del Campo, avanza "al ralenti" con el horizonte de finalizar en 2029

Domingo, 02 Noviembre 2025 08:16

El Ministerio de Transportes ha certificado en los diez primeros meses del año el 61 por ciento de la anualidad propuesta en las obras de la autovía de Navarra, en el tramo Fuensauco-Villar del Campo. Hasta 2029, si no hay más demoras, no se abrirá el tramo al tráfico rodado.

Así lo concreta el Gobierno en una respuesta parlamentaria ofrecida al senador popular por Soria, José Manuel Hernando, que se interesó por la obras ejecutadas y certificadas en el tramo Fuensauco-Villar del Campo, de la A-15, que cuenta con un presupuesto cercano a los 100 millones.

El Gobierno ha contestado que se han certificado 7,42 millones de euros, un 61 por ciento de la anualidad propuesta para este año de 12,12 millones de euros y “en línea con lo previsto en el programa de trabajos”.

El Ministerio de Transportes adjudicó, en febrero de 2024, por 99,2 millones de euros y 59 meses el contrato de obra del tramo Fuensaúco-Villar del Campo de la A-15 en Soria a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Padecasa y Vías y Construcciones.

Este contrato incluye la construcción del tramo de unos 15 kilómetros y dos enlaces en Aldealpozo y Villar del Campo.

A lo largo del trazado se proyectan 3 viaductos, un total de 17 pasos inferiores, dos de ellos correspondientes a estructuras de enlace, y 4 pasos superiores.

Por cuestiones medioambientales, gran parte de las estructuras tienen carácter multifuncional y están adaptados para el paso de fauna, garantizando así la permeabilidad y la conectividad de hábitats. En este sentido, se han diseñado dos pasos específicos de fauna.

El pliego de condiciones estableció finalmente en 59 meses el plazo de ejecución del tramo, cuando en el proyecto aprobado inicialmente por el Mitma se fijaba en 24 meses, una dilalatación de la obra censurada por Soria ¡YA!.

Por otra parte, el Gobierno ha señalado que el proyecto de trazado de Villar del Campo a Ágreda fue aprobado definitivamente el 1 de junio de 2024 y actualmente, en octubre de 2025, se está ultimando el proyecto constructivo que sería el documento técnico para la licitación de las obras.

En cuanto al proyecto de la autovía A-15 entre Ágreda y enlace de Tarazona se licitará “cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan”.