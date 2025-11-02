El bar Los Alamos reparte fortuna en el sorteo de la Bonoloto

Domingo, 02 Noviembre 2025 07:15

El bar Los Álamos de Soria ha vuelto a repartir fortuna en forma de premio en el sorteo de la Bonoloto.

En el sorteo de Bonoloto de ayer 1 de noviembre, según ha confirmado la delegación soriana de Loterías y Apuestas del Estado, ha habido un acertante de segunda categoría (5 + complementario) en el bar Los Álamos de Soria, situado en la calle Marqués de Cerralbo, en Soria.

El acertante cobrará un premio de 135.966, 69 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se

pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.