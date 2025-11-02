El CPD de Soria ha certificado la mitad de sus obras y amplia plazo de ejecución

Domingo, 02 Noviembre 2025 08:21

Las obras del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social de Soria no finalizarán en diciembre de este año, como había anunciado el Gobierno, sino en el verano de 2026. Su puesta en marcha sigue sin fecha.

Así lo ha reconocido el propio Gobierno de España en respuesta parlamentaria por escrito realizada a preguntas del senador popular José Manuel Hernando, quien se interesó por el periodo de tiempo estimado preciso para la entrada en funcionamiento del CPD de la Seguridad Social de Soria, una vez que las obras de construcción del edificio esté concluido.

El Gobierno ha explicado que en octubre han finalizado las fases de movimiento de tierras y de cimentación, “que han sido especialmente difíciles, debido a la complejidad del terreno sobre el que se van a levantar las obras”.

Actualmente, se está finalizando la fase de estructuras y va a comenzar la fase de fachadas.

Asimismo, se han iniciado los trabajos para la construcción de la Subestación de Maniobra y Reparto (SMR), para dotar del suministro eléctrico necesario el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CPD).

Actualmente, el plazo de ejecución del contrato de las obras de construcción del CPD finaliza el 30 de noviembre de 2025 pero se han producido “imprevistos”, según el Gobierno, que han hecho necesaria una replanificación de la ejecución de las obras, por lo que se está tramitando una modificación del proyecto de ejecución que amplía el plazo de ejecución a julio de 2026.

A fecha de 10 de septiembre de 2025, se han certificado las obras hasta el mes de agosto de este mismo año en un 47,45 por ciento del total de la obra.

Una vez entregada la edificación por parte de la constructora, que incluye una revisión de que la obra se ha realizado cumpliendo lo especificado en el proyecto y sin vicios ocultos, es necesaria la licencia de primera ocupación que proporcionará el Ayuntamiento de Soria.

A partir de este punto, será necesario realizar los contratos administrativos de servicios e infraestructuras básicas.

Cuando todas estas condiciones estén disponibles, se iniciará la ejecución del proyecto de traslado.

Finalmente, el Gobierno ha indicado en su respuesta parlamentaria que la Gerencia Informática de la Seguridad Social tiene como objetivo prioritario la puesta en funcionamiento de las instalaciones y el traslado pleno de los sistemas de información en el menor tiempo posible.

Traslado complejo

No obstante, según ha reconocido, es un traslado complejo de una instalación grande y crítica y que debe operar de forma continuada las 24 horas del día y los 365 días del año.

“Debido a esta complejidad y a la dependencia de los suministradores y socios tecnológicos, se hace difícil comprometer una fecha, porque en estos momentos se está diseñando el proyecto de traslado”, ha reconocido el Gobierno.

Las obras del CPD fueron adjudicadas en la primavera de 2023 con un plazo de ejecución de 24 meses.

Este nuevo centro de datos generará unos 60 puestos de empleo.

El complejo contará con 3 plantas, 117 de aparcamiento y un sótano

Contará con entre 300 y 400 máquinas por lo que requería, además, de personal técnico para su mantenimiento.

El Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Seguridad Social podría entrar en funcionamiento a finales de 2026, según confirmó en mayo de este año el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien visitó las obras y ensalzó la importancia de la mismas.

“Todos trabajamos para que este edificio se pueda finalizar dentro de los plazos estipulados en el contrato. Creo que intentaremos que a finales de 2026 pueda estar operativo”, aseguró. Esta fecha está hoy en el aire.