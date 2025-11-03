Confusión y nervios en estación de autobuses de Soria por servicio a Valladolid

Lunes, 03 Noviembre 2025 08:38

Uno de los usuarios del servicio de transporte de viajeros por carretera, desde Soria a Valladolid, han denunciado la desidia y mal servicio que está prestando Linecar a este trayecto. El último episodio se ha vivido en la tarde-noche de ayer domingo.



“La impuntualidad manifiesta por parte de empresa así como el uso de autocares no adecuados para la longitud del trayecto es y ha sido concurrente. Autobuses con importantes desperfectos como es una luna anterior rajada o una puerta trasera deformada por un impacto”, ha denunciado.



En este caso, el usuario ha explicado el caso más reciente y quizás más relevante, de este deficiente servicio.

La empresa ha dispuesto este domingo 2 de noviembre a las 7 menos cuarto de la tarde, un único autobús para el trayecto Soria-Valladolid, el cual carecía de las filas traseras que habían retirado por razones desconocidas.

Debido a la gran afluencia de personas, la mayoría de ellos jóvenes, ha quedado patente la falta de interés por parte de la empresa, la cual lamentablemente ha perjudicado únicamente a su conductor.

El aforo del autobús no contaba con ningún tipo de control ya que la empresa no controla el número de asientos ocupados por la venta anticipada, de modo que gente que ya contaba con billete se iba a quedar en tierra, lo cual ha derivado en un intento por desalojar del autobús a los usuarios que hubieran utilizado la tarjeta de bus de Castilla y León, a los cuales se ha tratado como si no tuvieran billete y solo ante la negativa de estos ha hecho la empresa un intento de solucionar el asunto.

Ha habido otros casos similares en los que se ha intentado desalojar un autobús para dedicarlo a otra línea, más concretamente a la de León, así como la total falta de personal de ventanilla que se haga cargo de los billetes delegando esta responsabilidad en sus conductores o en personal de otras empresas.



Para terminar el usuario ha denunciado la falta de interés no sólo de la empresa sino también de los órganos de gobierno de la Junta que deberían vigilar la correcta explotación de la línea, permitiendo a un ente privado lo que no se puede calificar de otra forma sino como un abuso al usuario.





