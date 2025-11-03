Soria | Soria Entrega en Soria de II Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público Lunes, 03 Noviembre 2025 10:26 El Salón de Actos del Campus de Soria acogerá mañana martes, a las siete de la tarde, la entrega de los II Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público. La Universidad de Valladolid (UVa) ha hecho pública la resolución de la II Edición de los Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público, en reconocimiento a las mejores iniciativas, trayectorias y proyectos que promueven la comunicación responsable, la divulgación cultural, el compromiso social y la alfabetización mediática.Premio a la labor de divulgación sobre aspectos relacionados con la ciencia, cultura o comunicación: Ignacio Peyró, por su destacada trayectoria en la difusión cultural y literaria, tanto en España como en el ámbito internacional. Su labor como escritor, periodista y director del Instituto Cervantes en Londres y Roma ha contribuido significativamente a la proyección del pensamiento y la cultura española en el exterior.Premio a la investigación centrada en la promoción deportiva: Proyecto Relevo Paralímpico Castilla y León, por su carácter innovador en la detección, formación y acompañamiento de deportistas con discapacidad, integrando ciencia, inclusión y desarrollo social.Premio a la mejor labor de servicio público relacionada con el voluntariado y la responsabilidad social (ex aequo): Joaquín Longinos Marín Rives, por su impulso a la Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad desde la universidad, y la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, por su trabajo continuado en favor de la igualdad, la sensibilización y los derechos humanos.Premio a la mejor labor de servicio público en medios convencionales y nuevos medios: El programa de RNE “No es un día cualquiera", dirigido por Pepa Fernández, por su excelencia radiofónica y su compromiso social y cultural a lo largo de más de dos décadas.Premio a la investigación que contribuye a la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía: Tíscar Lara y Carlos Magro, por su libro “IA y Educación. Una relación con costuras", un ensayo que invita a una reflexión crítica sobre la inteligencia artificial y su impacto en la educación contemporánea.Con estos premios, la Universidad de Valladolid ha destacado que quiere resaltar su compromiso con la comunicación ética, la divulgación científica y cultural, y la construcción de una sociedad más informada, crítica y solidaria