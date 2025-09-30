El Partido Popular de Soria tacha de ”infames” declaraciones de Mínguez sobre radioterapia

Martes, 30 Septiembre 2025 14:21

El PP de Soria ha cargado este martes contra las declaraciones vertidas por el secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, sobre la implantación de la radioterapia en Soria.

"El secretario heneral de Sánchez en Castilla y León y alcalde de la ciudad de Soria ha realizado unas declaraciones infames al tachar de “experimental” los tratamientos de la Unidad Satélite de Radioterapia en Soria", ha señalado el PP en un comunicado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, denunció el pasado domingo en Almazán el ritmo “pausado y cansino” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el PP en la implantación de la radioterapia en las nueve provincias de nuestra Comunidad.

"Dieciocho años después del compromiso de Herrera, la radioterapia está comenzando ahora en Soria de forma experimental las primeras asistencias", declaró Martínez.

El PP de Soria ha considerado hoy en un comunicado que esta "infame" afirmación retrata al candidato socialista acreditándolo como un fiel siervo del sanchismo.

"El candidato pone de manifiesto que desprecia, desconoce, o ambas cosas, los tratamientos prestados desde la Unidad Satélite", ha censurado.

"La Consejería de Sanidad lo que hace con los pacientes es atenderlos, nunca hacer experimentos. No sabemos a lo que estarían dispuestos a hacer otros, en caso de gestionar el gobierno autonómico. Experimentos serán los que él hace en su gestión del Ayuntamiento de Soria respecto a temas enquistados como el PGOU, la RPT o el convenio con el personal municipal, entre otros experimentos fallidos", ha replicado el PP.

En el Complejo Asistencial Universitario de Soria, los tratamientos de radioterapia para pacientes oncológicos, se iniciaron bajo el modelo de Unidad Satélite de Radioterapia de los hospitales de Soria y Burgos, el primer paciente inició sus tratamientos el día 14 de julio.

En el Hospital Santa Bárbara se están tratando con radioterapia distintas patologías oncológicas, siguiendo criterios médicos actualizados y protocolos consensuados.

Los pacientes tratados, lo son en base a la casuística determinada por las solicitudes y valoraciones multidisciplinares en los comités oncológicos del centro y por el personal especializado de la Unidad.

En la Unidad de Soria hay en estos momentos, un licenciado Especialista en Oncología Radioterápica, dos licenciados especialistas en Radiofísica, una jefa de Unidad de Enfermería a tiempo parcial, dos enfermeras, seis técnicos especialistas en radioterapia, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un auxiliar administrativo y un celador.

El PP ha destacado que los recursos humanos se evalúan continuamente ya que es un servicio recientemente creado, con una nueva prestación y que debe ajustarse a la demanda asistencial, la continuidad y la seguridad en los tratamientos.

"Lamentamos que el máximo responsable del PSOE de Castilla y León sea tan irresponsable en tirar por el suelo una infraestructura tan importante y que tiene tantos beneficios para los pacientes oncológicos de Soria. Queremos manifestar nuestro total apoyo a todo el personal del Complejo Hospitalario de Soria, en especial a todos los profesionales de la Unidad Satélite de Radioterapia, ante las insensatas y falsas acusaciones del señor Martínez Mínguez", ha concluido.