La Fundación Duques de Soria debate sobre retos estratégicos del mundo actual

Martes, 30 Septiembre 2025 13:56

La Fundación Duques de Soria (FDS) y la Fundação D. Luís I de Cascais han congregado a algunas de las figuras más destacadas de la ciencia, la cultura, la política y la innovación de la Península Ibérica en la cuarta edición de su Encuentro Luso-Español con el lema “Desafíos del siglo XXI” para debatir sobre los principales retos estratégicos que afronta el mundo en el contexto global actual.

Durante el encuentro, celebrado durante este pasado fin de semana en Cascais (Portugal), se han abordado asuntos como gobernanza y política; globalización, deslocalización y territorio; cambio climático; ciudades inteligentes y ciberseguridad; innovación tecnológica, ciencia e inteligencia artificial; y lengua y cultura.

La sesión inaugural contó con las intervenciones de Carlos Zurita, Duque de Soria, presidente de honor de la Fundación Duques de Soria, Salvato Teles de Menezes, presidente de la Fundación D. Luís I, y António M. Feijó, presidente por parte portuguesa del Comité Organizador del Encuentro, y presidente de la Fundaçao Gulbenkian de Lisboa.

El presidente por parte española del Comité Organizador del Encuentro fue el profesor Carlos Belmonte, también presente en este encuentro junto con la profsor Laia Alegret, corresponsable por parte española.

Durante su discurso, el Duque de Soria ha destacado que “no estamos en una era de cambios sino quizá más bien en un cambio de era. Algunos investigadores hablan incluso de una nueva etapa historiográfica distinta a la época contemporánea. Lograr que tales cambios representen una oportunidad beneficiosa para toda la sociedad es un reto que debemos asumir con plena responsabilidad y con pleno compromiso, pero también con esperanza”.

Creados en 1995 en el marco de la Cátedra Conde de Barcelona, los Encuentros Luso-Españoles se han consolidado como una plataforma de diálogo y cooperación entre Portugal y España.

Desde 2015 estos encuentros se desarrollan en Cascais, conjuntamente con la Fundaçao D. Luis I.

Esta es ya la cuarta edición realizada en Cascais, y en ella se ha reforzado el compromiso del foro con el pensamiento crítico, el intercambio de ideas sobre cuestiones estructurales y la profundización de los lazos históricos y culturales que unen a ambos países.

El ciclo se desarrolla dentro de la Cátedra Don Juan de Borbón de la Fundación Duques de Soria, creada en 1994 y adscrita académicamente a las universidades de Lisboa y Salamanca.

La Cátedra cuenta con el Alto Patrocinio del Presidente de Portugal y de Su Majestad el Rey.