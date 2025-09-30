Segunda edición del proyecto Aprende&Emprende en Campus de Soria

Martes, 30 Septiembre 2025 13:43

La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria ha vuelto a impulsar el proyecto Aprende & Emprende y lo ha hecho de la mejor manera, conociendo a los verdaderos protagonistas de esta nueva aventura emprendedora: sus alumnos.

En su segunda edición, la Facultad de C.C.E.E y del T. de Soria, de la mano del IES Virgen del Espino, y financiado por la Fundación de la Universidad de Valladolid a través del área del Campus Científico, ha puesto en práctica uno de los pilares fuertes de la filosofía de trabajo del promotor del proyecto, Daniel Baños Diez (profesor de todos los alumnos participantes), consistente en generar sinergias entre ambas etapas educativas Universidad y F.P. (alumnos correspondientes al 5° curso del Programa Conjunto de ADE y R.R.LL. y R.R.H.H. y 3er curso del Grado en R.R.L.L y alumnos de C.F. de G.S. de F.P. en Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración y Finanzas y Enseñanza y Animación Socio Deportiva) en conexión con empresas sorianas (Cocreanet, Föra, Netytec, DetektiA, Muévete y Agresta) que ejercerán de mentores en todo el proceso emprendedor.

La apuesta de la Facultad por la innovación docente mediante metodologías activas de aprendizaje de learnig by doing es el resultado del aula de emprendimiento impulsada por el profesor Daniel Baños Diez

Hoy se han conocido y han forjado unos equipos multidisciplinares para trabajar conjuntamente en diferentes problemas reales que presenta el territorio para posteriormente generar un proceso de divergencia-convergencia respecto a las soluciones a aportar. Un trabajo que empieza a coger forma y que cobrará sentido a lo largo de cuatrimestre.