Soria ¡YA! responsabiliza a la Junta de renuncia del atletismo soriano a la élite

Martes, 30 Septiembre 2025 12:01

Soria ¡Ya! ha lamentado hoy la decisión del CA Numantino y del CA Celtíberas de no participar en la División de Honor del Campeonato de España de Atletismo, y ha responsabilizado de esta renuncia a la falta de apoyos de la Junta de Castilla y León.

"El nombre de la provincia ya no va estar presente en esta competición de atletismo de élite por la ausencia de un compromiso estable y suficiente. Es un ejemplo claro de qué posición ocupa Soria en las políticas de la Junta de Mañueco", han señalado en nota de prensa.

La plataforma ha criticado el cinismo del presidente Fernández Mañueco, que en agosto felicitó públicamente a los equipos y atletas de Castilla y León por sus resultados en el Campeonato de España, donde el CA Numantino obtuvo el oro y récord del campeonato en el relevo 4×400.

"Desde hoy, por su inacción, ya no podrá presumir de los triunfos de dos clubes de atletismo de esta comunidad", ha señalado.

Soria ¡Ya! ha recordado que el 8 de abril de 2024 defendió en la Comisión de Presidencia de las Cortes la inclusión de los clubes de atletismo de máxima categoría en los convenios de patrocinio de la Junta.

"La negativa de PP y VOX a asumir ese compromiso ha dejado al CA Numantino y al CA Celtíberas sin el respaldo necesario para competir en División de Honor", ha denunciado.

La Junta reparte alrededor de un millón de euros en patrocinios y al atletismo se le asignó sólo el 1% (10.000 euros) en 2023, una aportación aislada ligada a la serigrafía de un lema institucional, sin continuidad en 2024. Soria ¡YA! considera que este apoyo ha sido insuficiente ya que no ha garantizado la presencia en la élite ni ha ofrecido seguridad a los clubes.

El atletismo ha situado a Soria en el mapa deportivo nacional con importantes resultados durante las últimas décadas, con Abel Antón, Fermín Cacho, Marta Pérez o Dani Mateo como referentes internacionales.

Para el movimiento ciudadano, la salida del CA Numantino y del CA Celtíberas de la División de Honor del Campeonato de España de Clubes «no es un contratiempo puntual, evidencia una política que celebra los éxitos ajenos mientras elude los apoyos económicos que los hacen posibles».

Soria ¡Ya! ha exigido a la Junta de Castilla y León que rectifique e incluya a los clubes de atletismo de máxima categoría en los convenios de patrocinio, así como financiación suficiente y anual que den estabilidad a la planificación deportiva de estos equipos.

"Sólo así se evitará que los logros recientes queden en el pasado y se garantizará el futuro del atletismo soriano en la élite del deporte", ha concluido.