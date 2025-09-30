La AECC convoca la XIII edición del Camino por Soria contra el cáncer

Martes, 30 Septiembre 2025 11:46

Soria volverá a marchar el próximo 26 de octubre contra el cáncer, en la que será la décimo tercera edición del “Camino por Soria contra esta enfermedad.

El presidente del comité provincial de la AECC, Jesús Aguarón, ha presentado esta nueva edición que tiene como objetivo recaudar fondos para investigar y reducir los casos de cáncer en España.

El año pasado, más de 6.000 sorianos secundaron la iniciativa, en la que es la convocatoria más masiva que se registra todos los años en Soria y provincial.

La delegación provincial de la AECC recaudó 70.000 euros en esta última edición.

El concejal de Deportes, Manu Salvador, en la presentación, ha resaltado la respuesta que tiene todos los años esta marcha solidaria, que se convierte en la convocatoria más multitudinaria que se celebra en la ciudad durante todo el año.

Por su parte, Aguarón ha resaltado la necesidad de mantener en el tiempo este evento, que tiene como finalidad dar visibilidad a la AECC y que todo el mundo sepa que tiene una puerta donde llamar, donde encontrará ayuda en todo lo que esté en su mano.

“Para acceder a esta ayuda no hace falta ser socio y es de forma gratuita”, ha resaltado.

Esta marcha se realiza además en Almazán y El Burgo de Osma, mientras otras localidades de la provincia realizan otras convocatorias solidarias, que también suman para combatir el cáncer.

La marcha comenzará a las 11:30 horas con salida desde la plaza Mariano Granados, en dirección a la Plaza de Ramón y Cajal, Calle Caballeros, Calle San Martín de la Cuesta, Valobos, Camino Bajada del Río Duero, Paseo de San Prudencio, Calle Nuestra Señora Calatañazor, Plaza de San Pedro, Calle Real, Calle Zapatería, Arco del Cuerno, Plaza Mayor, Calle El Collado, Calle Marqués de Vadillo, para volver a llegar a la plaza de Mariano Granados donde estará la meta

El objetivo de la marcha es recabar fondos con tres fines: la asistencia a los pacientes y sus familiares, la divulgación de lo que es el cáncer a todos los niveles de la sociedad y tratar de exponer las costumbres que nos pueden evitar esta enfermedad y la investigación.

Las inscripciones se pueden formalizar desde el 6 de octubre y hasta el 24 del mismo mes, de lunes a viernes, en la cuadrilla de San Esteban (avenida Duques de Soria, 14) y en el local interior del número 17 del Collado.

El precio de inscripción es de 10 euros y da derecho a camiseta conmemorativa de la marcha. La asociación ha confeccionado 6.200 camisetas para esta edición, una cifra que siempre se ha agotado.

Las personas que tengan interés en colaborar y no puedan asistir, podrán realizar su aportación en el número de cuenta de BIZUM:

IBAN ES47-0049-5084-67-2916010674 Bizum código 06477