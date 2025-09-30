La artista visual Nines Isla abre exposición "Mujeres hoy" en Soria

Martes, 30 Septiembre 2025 08:15

La artista visual y diseñadora Nines Isla abre exposición este mes de octubre en Soria, titulada “Mujeres hoy”.

La inauguración está prevista el próximo sábado, 4 de octubre, a las 19:00 horas, en la sala B del centro cultural Palacio de la Audiencia.

La muestra está incluida en el programa cultural de este otoño del Ayuntamiento de Soria

Isla ha avanzado que pinta mujeres con una línea continua colorista.

“Síguela en cada lienzo, descubre la historia que narra y observa tus sensaciones !! ", ha invitado.

El siguiente texto poético explica un poco el estilo gráfico de la obra de Nines Isla.

" Primero llega la línea. Libre. Bailando por el lienzo,

Única. Continua. De un solo trazo.

Y plasma una historia. Una vivencia.

Ella es la línea de la vida.

Después llegan los colores enérgicos y vigorosos.

Narran con alegría y vivacidad el caminar de mis "personajas" y su entorno.

Se instalan en áreas espontáneas.

Áreas visibles e invisibles

creadas por esta línea continua rítmica

que se va encontrando consigo misma una y otra vez

en su incesante caminar "

" Artes rítmicas con línea continua colorista de Nines Isla "