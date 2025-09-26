El Mejor Mentalista Europeo en 2014 ofrece conferencia en la feria Soria Emplea

Viernes, 26 Septiembre 2025 13:40

La cuarta edición de la feria Soria Emplea, que se celebrará el 22 de octubre, contará con un programa de ponencias y talleres de primer nivel. Entre ellos el programa recoge la conferencia de Javier Luxor, reconocido como el Mejor Mentalista Europeo en 2014, sobre la fuerza de “tu” mente.

Luxor es un referente internacional en mentalismo corporativo, persuasión y gestión mental. Ingeniero y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, combina una sólida formación académica con una trayectoria única que integra su experiencia en ventas y marketing en multinacionales con su pasión por la mente humana.

La conferencia, según recoge el programa comenzará a las 11:10 horas del próximo 22 de octubre en el centro cultural Palacio de la Audiencia y en principio se prolongará hasta las 12.25 horas.

Las conferencias de Javier Luxor son una fusión perfecta entre espectáculo, aprendizaje y motivación.

Con un enfoque altamente interactivo, integra demostraciones de mentalismo como metáforas de los conceptos que expone, lo que transforma sus ponencias en experiencias inolvidables.

Su estilo único combina entretenimiento y profundidad, ayudando a los asistentes a explorar el poder de su mente, mejorar su capacidad de influencia y desarrollar un liderazgo auténtico.

La fuerza de tu mente

En “La fuerza de tu monte”, Luxor enseñará a los asistentes como cómo gestionar sus pensamientos y creencias para lograr sus objetivos.

Esta conferencia/espectáculo servirá a las personas a usar su mente como aliada en lugar de un obstáculo.

A través de experiencias de mentalismo, Luxor enseñará técnicas como la visualización, el pensamiento positivo y la eliminación de creencias limitantes.