El IES Antonio Machado celebra sus IX Jornadas Micológicas

Miércoles, 12 Noviembre 2025 18:54

El IES Antonio Machado está celebrando sus IX Jornadas Micológicas que se prolongarán hasta el 16 de noviembre.

El Instituto Antonio Machado organiza una nueva edición de sus ya tradicionales Jornadas Micológicas, que alcanzan este año su novena edición y se celebrarán del 10 al 16 de noviembre de 2025.

Estas jornadas tienen como objetivo fomentar el conocimiento, respeto y disfrute del mundo de los hongos y setas, combinando el rigor científico con actividades divulgativas y artísticas.

Durante esta semana se están desarrollando, para la comunidad educativa, diferentes talleres y actividades, entre ellas:

Plastisetas (modelado de setas con material plástico y educativo).

Dibujos científicos y artísticos.

Excursiones al campo para recolección e identificación de ejemplares.

Micología al microscopio, con observación de estructuras fúngicas.

Fotografía micológica, en la que se mostrará la belleza y diversidad del reino fungi.

Todos estos trabajos quedarán expuestos en una muestra que podrá visitarse durante toda la semana en la galería del centro, y que contará con ejemplares reales, material gráfico, fotografías y trabajos elaborados por el alumnado.