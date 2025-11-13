Entrega de los premios taurinos de las Fiestas de San Juan 2025

Jueves, 13 Noviembre 2025 08:59

La Peña Taurina Soriana entregará este viernes, a partir de las ocho de la tarde, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, los premios taurinos de las Fiestas de San Juan 2025.

El programa será como sigue:



20:00 h. inicio del acto, que será moderado por el Locutor de Es Radio Soria, Raúl Alonso.



Entrega del galardón “IX Promesa Sanjuanera” año 2024 al novillero Israel Aparicio, por parte de la Peña Taurina El Pacharán de las 6



Entrega del galardón “X Promesa Sanjuanera” año 2025 al novillero David Espejón, por parte de la Peña Taurina “El Pacharán de las 6”



Entrega del galardón “XXXIX Memorial Vicente Ruiz” 2025 al novillero David Gutiérrez, por parte de la Peña Taurina Soriana.



Entrega del galardón “XXXIX Memorial Vicente Ruiz”, también de 2025 ya que se concedió Ex Aequo, al novillero David Espejón, por parte de la Peña Taurina Soriana.



Entrega del galardón “XLII Oreja de Plata” 2025, por parte de la Peña Taurina Soriana, al matador de toros David de Miranda.

Este premiado no podrá asistir en persona al acto, ya que motivos sobrevenidos, ajenos a la organización, le impiden desplazarse hasta Soria.

En su nombre, será recogido el premio por una persona de su entera confianza, que leerá una nota de disculpas enviada por el propio torero, para tal ocasión, y dirigida a nuestra afición y masa social.

Se entablará una charla-coloquio con los tres novilleros presentes, abriéndose la participación a miembros del público que así lo deseen.

Han anunciado su presencia, acompañando al novillero David Gutiérrez, representantes de la Diputación de Badajoz, a través de su Organismo Autónomo Escuela de Tauromaquia, Cristian Maldonado Muñoz, Inmaculada Galache Vicente y Luis Miguel Amado Gallego (Matador de Toros, en la actualidad en las filas de los toreros de plata y profesor de la escuela mencionada).