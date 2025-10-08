El Casino de Soria sigue reforzando su club juvenil

Miércoles, 08 Octubre 2025 14:51

Con la llegada del nuevo curso, el Club juvenil Rayo de Luna del Círculo Amistad Numancia retoma sus actividades, principalmente, de cara a sus socios más jóvenes.

De esta manera, y para fomentar el enriquecimiento de los recursos de ocio y cultura del Círculo, la tienda Rayo de Luna ha contribuido con la donación de dos grandes juegos de mesa y varios cómics y mangas, que todos los socios podrán disfrutar junto a los demás recursos de su biblioteca y de su ludoteca.

El Círculo Amistad Numancia para facilitar y animar el asociacionismo entre los jóvenes menores de 35 años creó el pasado año un carnét joven con cuota reducida única de 10 euros/ mensuales.