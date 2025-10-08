Jueves, 09 Octubre 2025
El Casino de Soria sigue reforzando su club juvenil

Con la llegada del nuevo curso, el Club juvenil Rayo de Luna del Círculo Amistad Numancia retoma sus actividades, principalmente, de cara a sus socios más jóvenes.

De esta manera, y para fomentar el enriquecimiento de los recursos de ocio y cultura del Círculo, la tienda Rayo de Luna ha contribuido con la donación de dos grandes juegos de mesa y varios cómics y mangas, que todos los socios podrán disfrutar junto a los demás recursos de su biblioteca y de su ludoteca.

El Círculo Amistad Numancia para facilitar y animar el asociacionismo entre los jóvenes menores de 35 años creó el pasado año un carnét joven con cuota reducida única de 10 euros/ mensuales.

