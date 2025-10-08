Residencial La Solana, en el Calaverón, se engancha a red de calor

Miércoles, 08 Octubre 2025 14:59

La red de calor de Soria sigue ampliando su alcance con la incorporación de nuevas comunidades de vecinos en el inicio de la nueva campaña de frío.

En esta ocasión, se trata de Residencial La Solana, un conjunto emblemático del barrio de El Calaverón, que se ha sumado a este sistema de calefacción urbana sostenible, aportando a la red un total de 103 propietarios que a partir de ahora disfrutarán de un suministro energético renovable, seguro y eficiente.

Residencial La Solana, construido en los años 80, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los bloques residenciales más representativos del barrio. Su conexión a la red de calor supone un beneficio directo para los hogares, que reducen costes energéticos y emisiones contaminantes, pero a la vez refuerza el compromiso colectivo de un barrio históricamente ligado al crecimiento urbano de Soria.

“El Calaverón ha sido siempre un referente de la vida vecinal soriana e incorporar comunidades de esta zona a la Red de Calor significa extender un modelo energético que apuesta por la biomasa como fuente de calor limpia, renovable y de proximidad, además de otros focos de generación de energía sostenible”, ha explicado el responsable comercial de la empresa, Ángel Sáinz.

Con cada nueva conexión, el proyecto impulsado por Rebi (Recursos de la Biomasa) demuestra que es posible avanzar hacia un futuro más sostenible sin renunciar a la comodidad ni a la tradición de los barrios de las ciudades.

“La conexión de Residencial La Solana representa un hito por el número de vecinos implicados, ya que se trata de una de las comunidades más numerosas en incorporarse recientemente. Este paso contribuye a que cientos de personas puedan comprobar de primera mano las ventajas de un sistema que no depende de combustibles fósiles, sino de recursos forestales locales gestionados de manera responsable”, ha reiterado Sáinz.

Además de los beneficios ambientales, la Red de Calor de Soria aporta una mayor seguridad en el suministro energético, estabilidad en los costes y comodidad para los residentes, que cuentan con un servicio centralizado y eficiente.

Se elimina así la necesidad de calderas de gasóleo, que es el combustible que venían utilizando hasta ahora, reduciendo ruidos, humos y mantenimiento. “Esta comunidad de vecinos va a evitar la emisión de 250 toneladas de CO₂, anuales a la atmósfera de la ciudad, lo que marca la diferencia en la transición energética de la ciudad”.

Compromisos como el de La Solana son fundamentales para avanzar en la descarbonización de Soria y para consolidar un modelo energético de proximidad que ya es referente a nivel nacional de Rebi, recuerdan que “la Red de Calor sigue creciendo y cualquier comunidad interesada en incorporarse puede ponerse en contacto para recibir información y asesoramiento personalizado.

El objetivo es que cada vez más vecinos puedan beneficiarse de este sistema sostenible que, además de reducir las emisiones de CO₂, refuerza la economía local al aprovechar los recursos forestales del entorno”.