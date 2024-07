Cuarenta y siete establecimientos dan sabor a la Ruta del Torrezno de Soria

Miércoles, 17 Julio 2024 12:22

Cuarenta y siete establecimientos hosteleros de quince localidades de la provincia participan en la ruta del Torrezno de Soria, que ha sido presentada este martes por ASOHTUR.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) propone con esta ruta una nueva forma de viajar y conocer la provincia, un itinerario único en España en el que turistas y sorianos podrán degustar en cualquier momento del año el genuino Torrezno de Soria certificado por la Marca de Garantía y elaborado a la manera tradicional, de la que son especialistas los restauradores sorianos.

La Agrupación cambia de formato y sustituye esta Ruta por las jornadas, rompiendo así la estacionalidad en la promoción del producto estrella de Soria.

El cambio de formato responde, además, a la demanda de los hosteleros que consideraban necesario crearla y mantenerla de manera permanente porque el torrezno se consume todo el año.

Con la capital del Duero como eje central de la Ruta, la propuesta de ASOHTUR recorre de norte a sur la provincia, haciendo del torrezno un aliciente para quienes quieran conocer las otras rutas patrimoniales, culturales, literarias o naturales que forman parte de la oferta turística de la provincia.

Almazán y Berlanga de Duero al sur de la capital, Aldehuela de Calatañazor, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma y Valdemaluque en el oeste, Cueva de Ágreda, Matalebreras y Ólvega en el este, Navaleno, Vinuesa, San Leonardo de Yagüe en el noroeste y Los Villares y San Pedro Manrique en el norte son las localidades donde se ubican los establecimientos participantes en esta iniciativa.

Entre los establecimientos que conforman la Ruta se encuentran los campeones de todas las ediciones del Concurso El Mejor Torrezno del Mundo y los finalistas de la última edición 2024.

ASOHTUR tampoco ha olvidado incluir en ella a las Bodegas de Soria con D.O. Ribera del Duero. Son 4 las que participan en la Ruta del Torrezno, aportando otros tantos caldos con los que acompañar el bocado soriano.

Bodegas y Viñedos Aceña ofrece Terraesteban Crianza 2018, Castillejo de Robledo participa con Silentium Crianza, Bodegas Rudeles participa con su vino Rudeles 23 y Viñedos y Bodegas Gormaz aporta 12 Linajes Roble.

El acto de presentación de la Ruta ha estado conducido por el vocal de bares de ASOHTUR, José Antonio Cedazo, acompañado por los representantes de las instituciones y entidades que colaboran con la Agrupación en la organización del itinerario.

Junto a Cedazo, han comparecido Samuel Moreno, presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria; Juanjo Delgado, Director de la Marca de Garantía Torrezno de Soria; Eder García, concejal del área de Acción Social y de Juventud del Ayuntamiento de Soria; Elia Jiménez, Presidenta de la Comisión de Turismo de la Diputación Provincial de Soria; y Juan Antonio Tierno, director del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria.

Colabora con ASOHTUR, además, la Junta de Castilla y León.

Toda la información de la Ruta del Torrezno, con fotos, nombres de las propuestas y la geolocalización de los establecimientos, se recoge en el portal www.detapasporsoria.com, donde se ofrece, además, las características de los vinos participantes que acompañan a los torreznos e información del producto.

Innovación

En el acto de hoy se ha presentado, además, el concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo en la categoría ‘Innovación’, una iniciativa paralela a la Ruta que la completa, mostrando la versatilidad del producto y su capacidad de maridar con otros alimentos.

Once establecimientos concursarán por la ‘Innovación’ y serán valorados por un jurado, dispuesto por la Marca de Garantía, eligiendo al ganador de acuerdo a criterios como el proceso culinario utilizado en la receta, su originalidad, la armonía del bocado, su sabor, equilibrio y complejidad, así como el emplatado de la tapa, en la que ha de ser reconocible en todo momento la materia prima objeto de concurso.

El concurso, de carácter profesional, se desarrollará de forma presencial ante jurado en el CIFP La Merced el lunes 22 de julio y el ganador será propuesto por ASOHTUR para participar en el I Concurso Oficial de Tapas y Pinchos de Castilla y León.

Tras el concurso, los 11 establecimientos participantes (6 de la provincia y 5 de la capital) ofrecerán a los clientes sus creaciones propuestas a concurso durante 2 semanas.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) se constituyó en 1978 y es una de las 46 Asociaciones sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), además de formar parte de la Cámara de Comercio de Soria.

Listado establecimientos participantes:

Aldehuela de Calatañazor

HOSTAL BAR RTE. VENTA NUEVA

Torrezno de la Venta Nueva, 'El Origen'

Almazán

HOTEL RESTAURANTE VILLA DE ALMAZÁN

El secreto del Torrezno

Berlanga de Duero

BAR RESTAURANTE SENDEROS DEL CID

En tus rutas y en tus senderos, busca tus Torreznos

Cueva de Ágreda

BAR RESTAURANTE LA CANTINA

Miguelito, barra energética

El Burgo de Osma

CAFETERÍA DOÑA REMEDIOS

El mejor Torrezno en la plaza Mayor de El Burgo de Osma

HOSTAL RESTAURANTE LA DEHESA DE OSMA

Torrezno "La Dehesa"

RESTAURANTE VIRREY PALAFOX

Los Torreznos de las Jornadas de la Matanza

Los Villares de Soria

HOTEL RURAL LOS VILLARES

Andando, andando encontramos algo redondo con mucho sabor y muy crujiente

Matalebreras

BAR RTE. ASADOR EL ROSCO

Del cerdo la panceta, del Rosco el Torrezno

HOSTAL RESTAURANTE MARI CARMEN

En Hostal Mari Carmen un gran Torrezno

Navaleno

HOSTAL RESTAURANTE LA TABLADA

Tu Torrezno pinariego

Ólvega

BAR TABÚ GASTRO PUB

En Tabú, Torreznos "recién hechos" al momento, que te dejan sin aliento

San Esteban de Gormaz

BAR RESTAURANTE ANTONIO

Torrezno dorado en el camino del Cid

San Leonardo de Yagüe

BAR RESTAURANTE EL PILAR

El Torrezno de los carreteros

San Pedro Manrique

BAR EL CONDADO DEL MOTORES

Torrezno Motores "El marisco de Tierras Altas"

Valdemaluque

BAR RTE. EL TORO ARROCERÍA

Tu mejor Torrezno, en Valdemaluque

Vinuesa

BAR EL PESCADOR

Los Torreznos del Pescador, no tienen colesterol

Soria

HOSTAL BAR RTE. LA VENTA DE VALCORBA

Valcorba, la venta del Torrezno

HOTEL RTE. CADOSA

¡El Torrezno bien hecho, para disfrutar en la puerta de Soria!

BAR RESTAURANTE FUENTE DE LA TEJA

No es lo que comes, si no dónde lo comes #Vermuteemos

PARADOR DE TURISMO ANTONIO MACHADO

Torrezno sobre el Duero

BAR RESTAURANTE ALCORES

El Torrezno, como el de la madre no hay ninguno

BAR Y HOTEL APOLONIA

Descubre el Torrezno mas crujiente nacido de nuestra tradición centenaria

BAR RTE. CASA ARÉVALO

Casa Arévalo, una sonrisa en cada bocado

BAR RESTAURANTE CASA AUGUSTO ARRANZ

En Casa Augusto, un Torrezno con mucho gusto

BAR RESTAURANTE DUERO

Tororrezno

BAR RTE. EL ALTO DE LA DEHESA - CASA MANOLO

Torrezno por todo lo alto

BAR RESTAURANTE EL FOGÓN DEL SALVADOR

Torrezno soriano tradicional

BAR RESTAURANTE EL PORTILLO

En el Portillo, por ti me como un torrenillo

BAR RESTAURANTE EL VENTORRO

Torrezno Ventorró

BAR FELI'S

Pecado torreznal

BAR RESTAURANTE GAROA

¿Un Torrezno? ¡¡Riquísimo!!

CAFETERÍA GAYA NUÑO

Pase a probar nuestro delicioso Torrezno

BAR CERVECERÍA LA ANTIGUA

Saborea de la "A" a la (pan) "Z"

RESTAURANTE LA CHISTERA

La magia de hacer un buen Torrezno

BAR RTE. LA GASTRO TASQUITA

Taskirrezno

HOSTAL RTE. LA POSADA

La Posada donde alberga el Torrezno

BAR LOS PORCHES

Encuentra el delicioso Torrezno de Soria

BAR RTE. MÁS QUE 2

Torrezno de Soria al horno

BAR RTE. MEET GASTROBAR (H. Alameda Centro)

Meetorrezno, el oro soriano

BAR RESTAURANTE MESON CASTELLANO

Torreznos con tradición desde 1969

CAFETERÍA REY ALFONSO (H. Alfonso VIII)

El Torrezno del Rey Alfonso

BAR RTE. SANTO DOMINGO II

Qué no falte en la mesa nuestra seña de identidad. ¡Disfruta del Santorrezno!

NEW BAR TERUEL

New Torrezno Teruel

BAR RTE. THE RED LION

El Torrezno rojo del león

RESTAURANTE TRASHUMANTE

Sartencita de Torrenillos

CAFETERÍA TRIBECA

Torrezno con "T" de Tribeca