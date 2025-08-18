La Junta destina 100 millones en primeras ayudas para recuperar zonas afectadas por incendios

Lunes, 18 Agosto 2025 14:42

La Junta de Castilla y Leó aprobará este miércoles las primeras ayudas para la recuperación de las zonas afectadas en la Comunidad por los incendios forestales, con más de cien millones de euros.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy en la sede de la Presidencia una reunión de trabajo con miembros de su Ejecutivo para analizar la situación de los incendios que afectan a la Comunidad y avanzar en nuevas medidas de apoyo a las personas y a los territorios dañados.

El próximo miércoles se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará un acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios. Será un procedimiento ágil y completo que contará con una reserva de crédito superior a los 100 millones de euros, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia ante los medios de comunicación al término del encuentro.

Estas medidas estarán dirigidas a apoyar directamente a las personas y abarcarán distintos ámbitos: ayudas por daños en viviendas y enseres; compensaciones a empresas; cobertura de los costes derivados de desalojos de personas y apoyo a los gastos asumidos por los ayuntamientos, incluso en aquellos casos en los que han tenido que acoger a personas desplazadas, entre otras. Asimismo, se incluirán inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha las primeras actuaciones urgentes, entre ellas las labores de desescombro en viviendas y edificios afectados; la garantía del abastecimiento de agua y la financiación de la alimentación del ganado, especialmente en las zonas donde los pastos han sido destruidos.

Estas medidas se están desarrollando en colaboración con las diputaciones provinciales.

De esta manera, junto con la atención inmediata al riesgo de la población y la extinción de los incendios, la prioridad del Gobierno autonómico es trabajar en paralelo en la fase de recuperación, imprescindible para atender las necesidades de las personas y de los municipios afectados.

La Junta de Castilla y León ha manifestado su pésame por la persona que ha fallecido este fin de semana y ha transmitido sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Esta víctima se suma a las dos registradas en los días precedentes, lo que eleva a tres el número de fallecidos en la Comunidad como consecuencia de esta situación de emergencia. Asimismo, ha deseado una pronta recuperación de los heridos.

La vida y la seguridad de las personas constituyen la principal prioridad de la Junta, junto con la protección de los bienes y localidades en mayor situación de riesgo. Se han vivido y se siguen viviendo momentos de máxima preocupación y aún se esperan horas y días de gran dificultad. El operativo continuará trabajando con el máximo esfuerzo, profesionalidad y compromiso, al tiempo que el Ejecutivo autonómico apela a la colaboración de todos los ciudadanos para que sigan cumpliendo las indicaciones de los servicios de extinción, técnicos y fuerzas de seguridad, fundamentales para garantizar la protección de la población.

La reunión ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, así como otros altos cargos del Gobierno autonómico.