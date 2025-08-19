Parte médico de los heridos por los incendios en Castilla y León

Martes, 19 Agosto 2025 11:15

La Junta de Castilla y León ha facilitado este martes la situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León.

Los últimos dos heridos atendidos en El Bierzo -varón de 30 años- y Zamora -varón de 53 años- fueron dados de alta a lo largo del día de ayer.

En cuanto a la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, la novedad es que la mujer de 77 años con un 10 por ciento de superficie quemada ha pasado a planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.

Otros tres heridos siguen en estado crítico aunque estables, y el quinto sigue grave pero con buena evolución.

Detalle de los heridos en el HURH

(SCQ es superficie cuerpo quemada):

- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.

- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.

- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable.

- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.

- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Grave. Estable. En planta.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad, con quemaduras en un 23 % de la superficie corporal.