Parte médico de los heridos en los incendios de Zamora y León

Miércoles, 20 Agosto 2025 11:26

La clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León es la siguiente, a fecha 20 de agosto, según la información facilitada por la Junta.

De los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid, la mujer de 77 años con un 10 por ciento de superficie quemada sigue ingresada en planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.

Otros tres heridos siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, estables, y el quinto sigue grave, pero con buena evolución.

Detalle de los heridos en el HURH

SCQ es superficie cuerpo quemada:

- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.

- Varón 36 años. SCQ 50 %. Crítico estable.

- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable.

- Varón 80 años. SCQ 15 %. Grave con evolución favorable.

- Mujer 77 años. SCQ 10 %. Grave. Estable. En planta.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad.