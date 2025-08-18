UGT exige invetigar accidente en el que falleció bombero forestal de Soria en incendio de León

Lunes, 18 Agosto 2025 12:43

UGT ha exigido hoy investigar el accidente en el que ha fallecido un bombero forestal de Soria y otro ha resultado herido en la extinción de incendios en León.



El sindicato ha enviado el pésame a familiares, amigos y compañeros del trabajador de la Junta de Castilla y León fallecido ayer en los incendios y ha manifestado que “este tipo de accidentes

son absolutamente inaceptables y exigen una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido”.

Así lo ha aseverado Carlos Arenas, vicesecretario de la UGT Servicios Públicos de Castilla y León y responsable de la negociación con la Junta de Castilla y León

Y es que, desde el sindicato llevan advirtiendo desde hace más de dos años de la necesidad de realizar una evalucación de riesgos de todos los puestos de trabajo de todos los conductores de la Junta,

incluyendo, evidentemente, a los vehículos del operativo de incendios.

En la misma línea, también llevan tiempo solicitando que todos los conductores del operativo realicen cursos obligatorios de conducción de camiones y/o vehículos 4x4 y de conducción extrema.

UGT ha recordado, a pesar de que hay vehículos muy nuevos, el vehículo en el que se ha ocasionado el accidente tenía más de 20 años.

Se trataba de un porta-implementos, sólo preparado para carreteras o pistas, pero desde luego, en palabras de Arenas, “no son aptos para circular por mitad del monte”.

Además, el vicesecretario de UGT SP CyL, ha incidido en que “estas son las consecuencias de una nefasta organización en el sistema de coordinación del operativo. No es posible que los Charlys y las cuadrillas que vienen de otras provincias ya no vayan en convoy y que les envíen solos a circular por el monte, por la noche, en mitad del humo, sin saber ni hacia dónde deben dirigirse ni qué deben hacer exactamente”.

Por eso, para UGT, esta decisión es negligente y “supone enviar a estos trabajadores, por muy cualificados que estén, a un matadero y, en muchas ocasiones tras más de 20 horas

seguidas de trabajo exhaustivo”.

finalizar, desde el sindicato han señalado que tanto el trabajador herido como el fallecido “han sido unos grandes compañeros que tenían a sus espaldas muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y mucha experiencia” y que “aún se les recuerda en la Sierra de Culebra donde también realizaron esfuerzos titánicos en pro de la extinción de aquellos incendios”.