Podemos insta a la Junta a solicitar declaración inmediata de nivel 3 de emergencia

Domingo, 17 Agosto 2025 21:02

Podemos Castilla y León ha registrado iniciativas para instar a las administraciones locales y al Gobierno autonómico a solicitar al Gobierno de España la declaración inmediata del nivel 3 de emergencia.

Ante la ola de incendios que arrasa la comunidad, las direcciones locales de Podemos en Castilla y León han cerrado filas para denunciar lo que han calificado como una "política criminal del Partido Popular" que, a través de años de recortes, privatizaciones y una absoluta falta de previsión, ha convertido nuestro patrimonio natural en un polvorín.

Esta circunstancia obliga, a su juicio, a que el Gobierno de España declare la emergencia de interés nacional y asuma las funciones de dirección y coordinación de todos los medios estatales, autonómicos y locales que sean necesarios.

La iniciativa señala directamente al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el principal responsable político de esta catástrofe.

"No estamos ante una tragedia inevitable, sino ante la consecuencia directa de una gestión deliberada", han afirmado desde Podemos.

"Suárez-Quiñones ha desmantelado el operativo público de extinción, fragmentándolo en más de 35 contratos con empresas privadas, y ha ejecutado un recorte presupuestario del 90 por ciento en prevención. Él es el arquitecto del desastre", ha denunciado.

Desde Podemos han recordado que llevan años advirtiendo en las instituciones que este abandono de lo público nos llevaría a este escenario.

"Cuando exigimos un operativo profesional y activo todo el año, el señor Suárez-Quiñones nos contestó que era 'absurdo y un despilfarro'. Hoy, con tres fallecidos, varios heridos graves, miles de familias evacuadas y cientos de miles de hectáreas calcinadas, vemos el resultado de sus políticas de recorte y privatización. Su negligencia es criminal".

Por último, la formación morada ha querido agradecer a los servicios de extinción de incendios su “valentía y solidaridad infinitas, dejándose la piel para hacer, a contrareloj y en unas condiciones lamentables, el trabajo que la Junta se niega a hacer a lo largo del año" y trasladar su más sentido pésame a las familias de las tres personas fallecidas y todo su ánimo y arropo a los miembros de la UME, brigadistas, personas voluntarias, vecinos y vecinas heridas que luchan por su vida