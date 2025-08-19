La fotografía de una orquídea autóctona gana concurso de Fotografía Botánica de Castilla y León.

Martes, 19 Agosto 2025 08:34

La Asociación Botánica de Castilla y León ha entregado este domingo los premios del mayor certamen de fotografía botánica de la región en la localidad salmantina de Linares de Riofrío, con el objetivo de reconocer a los mejores fotógrafos de la comunidad.

La fotografía realizada por Javier Domínguez Calvo en Babilafuente (Salamanca), que muestra una orquídea de largas brácteas (Himantoglossum robertianum L.), fue seleccionada como la mejor fotografía botánica de Castilla y León.

El segundo premio recayó en el abulense Víctor Javier Marugán Rábano, por una imagen capturada en Íscar (Valladolid) de otra especie autóctona: la orquídea abejera amarilla (Ophrys lutea L.).

El tercer galardón fue para Daniel Rebollo Sánchez, gracias a su fotografía “Detalle silvestre”, en la que retrata una relojera (Erodium cicutarium L.) tomada en la localidad salmantina de Cabeza del Caballo.

Desde la organización han recordado que el objetivo de estos premios no es solo reconocer el talento de los fotógrafos participantes, sino también visibilizar la inmensa riqueza botánica de Castilla y León y fomentar el turismo botánico en las zonas rurales como herramienta de desarrollo local.



