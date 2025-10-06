Cien fotografías de Cristina de Middel para el Centro Nacional de Fotografías de Soria

Lunes, 06 Octubre 2025 15:03

El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha formalizado la adquisición de cien fotografías de Cristina de Middel para el Centro Nacional de Fotografía (CNF) con sede en Soria.

Se trata de piezas de la serie Gentlemen’s Club, impresas en papel de algodón de calidad museística. La formalización del contrato aparece publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y fija un importe de 39.750 euros.

La incorporación de Gentlemen’s Club aporta una mirada crítica y documental sobre realidades sociales contemporáneas.

La serie plantea cuestiones sobre intimidad, poder y representación, y enriquece la futura programación curatorial del CNF.

El conjunto adquirido se ajusta a estándares de conservación y exposición exigibles a una colección pública de referencia, al estar impreso en soportes adecuados para su vida museística y tareas de investigación y mediación cultural.

Esta operación se suma al primer bloque de adquisiciones ya realizadas por el Ministerio de Cultura para dotar de contenido al CNF de Soria. En los últimos días se adjudicaron dos obras de José Manuel Ballester (Montañas Guilin 2 (2009) y Nocturno en Shanghái 2 (2006)), por 47.725 euros.

Además, se aprobaron tres contratos por 55.260 euros para una obra de Chema Madoz (Sin título, 2012), diez fotografías de Joan Fontcuberta de la serie eHerbarium y el díptico El herbario de Jorge Yeregui. Estas actuaciones elevaron la inversión acumulada a 102.985 euros. Con la adquisición de Cristina de Middel, la inversión total reciente asciende a 142.735 euros.

Fotografía contemporánea española

El Centro Nacional de Fotografía nace con vocación estatal e internacional.

La colección en curso reúne autores clave de la fotografía española contemporánea y atiende a pluralidad de lenguajes y técnicas.

El conjunto abarca desde la poética conceptual de Chema Madoz hasta la reflexión sobre imagen y verdad de Joan Fontcuberta. Incorpora el diálogo entre paisaje y memoria de Jorge Yeregui, la arquitectura y la luz de José Manuel Ballester y, ahora, la investigación visual y narrativa de Cristina de Middel.

Este núcleo inicial permitirá programación expositiva, proyectos de investigación y acciones de mediación con públicos diversos, tanto en Soria como en el resto del país.

La nueva adquisición se alinea con la práctica habitual de compra de obra directamente a sus autores o a sus representantes cuando las condiciones técnicas y de singularidad así lo exigen. El expediente recoge la motivación jurídica para el procedimiento elegido y detalla las condiciones esenciales: importe, plazo y alcance técnico de las piezas.

Con este paso, el CNF suma cien obras de una de las fotógrafas españolas de mayor proyección internacional.

La serie Gentlemen’s Club añade densidad temática y equilibrio autoral a un conjunto que ya integra Madoz, Fontcuberta, Yeregui y Ballester.