David Martín Ochagavía repasa en FOES las sentencias de más calado laboral

Martes, 07 Octubre 2025 08:01

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organiza este martes una nueva sesión de la popular Jornada sobre Actualidad Laboral, en la que el experto en Relaciones Laborales, David Martín Ochagavía, analizará las sentencias más relevantes de los últimos meses que influyen directamente en la gestión de las empresas sorianas, así como las últimas novedades en materia legal.

La jornada “Actualidad Laboral: Decisiones judiciales, normativas y su impacto en las empresas” se presenta como un espacio práctico y de gran interés para el tejido empresarial soriano que, en esta nueva edición, se celebra este martes, 7 de octubre a las 12.00 horas en el EspacioFOES (C/Manuel Vicente Tutor, 6 -3 ª Planta – Soria).

El especialista usa en estos encuentros con los empresarios sorianos ejemplos de casos reales que se producen en el día a día de las compañías y que terminan resolviéndose en tribunales y ofrece soluciones prácticas a los empresarios.

Este enfoque les permite resolver problemas de personal sin necesidad de acudir a la vía judicial, lo que supone un ahorro de tiempo, dinero y evita conflictos innecesarios.

Así en la primera parte de la jornada el ponente abordará y desgranará algunas de las sentencias de mayor interés en la actualidad.

En la segunda, el experto se detendrá en el análisis de las implicaciones laborales de la nueva normativa, explicando cómo queda configurada la extinción del contrato por incapacidad permanente según la Ley 2/2025, la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado recogida en el Real Decreto Ley 9/2025, los cambios en la indemnización por despido improcedente y los asuntos de calado social que aún mantiene pendientes de desarrollo el Ministerio de Trabajo.

David Martín Ochagavía es especialista en Relaciones Laborales, gestión de conflictos colectivos y prevención de riesgos laborales, con una amplia experiencia en formación. Socio director de la consultora Selecto RR.HH., defiende que una correcta gestión de los Recursos Humanos aporta a las empresas “mejoras económicas sustanciales y tangibles”.

El conocimiento de los cambios normativos y de las sentencias que resuelven los conflictos laborales resulta fundamental para FOES, que organiza periódicamente estos encuentros con el objetivo de minimizar y evitar posibles problemas que puedan afectar a la productividad de empresas y autónomos de la provincia.