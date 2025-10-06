Triplete de Carnicería Hernández en concurso "Mejor Hamburgesa de Castilla y León"
El soriano Carlos Hernández, al frente de Carnicería Hernández Martínez de Soria, ha sido proclamado por segundo año consecutivo ganador del Concurso a la “Mejor Hamburguesa de Castilla y León”, organizado por la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León (FERECA) de la cual forma parte ASOCAR (Asociación Soriana de Carniceros).
Carnicería Hernández se consagra como una de las mejores carnicerías de Castilla y León tras hacer triplete y alzarse con este reconocimiento en la edición de este año, que se suma al de 2024 y al de 2021.
El presidente de ASOCAR, Juan Luis García, ha querido felicitar personalmente a la carnicería soriana: “Queremos daros las gracias por vuestro trabajo, vuestra creatividad y vuestra pasión, que han hecho una vez más que el nombre de Soria brille con vuestra deliciosa y premiada hamburguesa.”
De este modo la Asociación Soriana de Carniceros ha felicitado públicamente a Carnicería Hernández Martínez, destacando su éxito como un orgullo para la provincia de Soria y una muestra del alto nivel profesional que caracteriza al sector cárnico soriano que se ha alzado con este reconocimiento en cinco ocasiones.
A los logros de Carnicería Hernández se suma el galardón en 2019 a Martín Carnicero (Carnicería Martín en Soria) y en 2022 a José Manuel Riosalido (Carnicería Riosalido en Arcos de Jalón).
El certamen, celebrado ayer 5 de octubre en Palencia, en el marco de la Feria Gastronómica Naturpal, reunió a los ganadores de los concursos provinciales de Palencia, Salamanca, Soria y Burgos. Cada participante presentó dos versiones de su hamburguesa: una de exposición y otra cocinada ante el jurado.
La propuesta “EAT THE RICH”, elaborada por Carlos Hernández, se alzó con el primer premio gracias a su combinación innovadora y equilibrada de secreto de cerdo, morcilla de Burgos y manzana, una propuesta que destacó por su originalidad, textura y sabor.
El jurado destacó el alto nivel de las propuestas finalistas, cada una de ellas con un tipo de carne diferente y una presentación cuidada si bien la hamburguesa soriana destacó frente a las propuestas de Palencia, la de Carnicería José Agustín con ‘ECLIPSE’ (hamburguesa de ternera y cerdo con queso a la trufa; de Burgos de Carnicería Antón con “POLLITO PÍO” ( elaborada con pollo campero, cúrcuma y curry); y de Salamanca de MEVA Carnicerías con “NOBLE CAMPESINA” (con base de ternera y jamón ibérico).
Desde su creación, en 1984, ASOCAR pertenece a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y es miembro, además, de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León (FERECA) y de la nacional, CEDECARNE.