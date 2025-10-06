ASPACE celebra Día Mundial de la Parálisis Cerebral con manifiesto, cacerolada y marcha

Lunes, 06 Octubre 2025 14:12

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra este 6 de octubre, ASPACE Soria organizará varias actividades en el centro de Soria.

A las siete de la tarde, en la plaza Mariano Granados, ASPACE Soria leerá un manifiesto y, unos minutos después, organizará una cacerolada, por los derecho de las personas con parálisis cerebral y patologías afines.

A las siete y cuarto de la tarde, está previsto que una persona con parálisis cerebral, un familiar y un/a profesional cuenten sus experiencvias.

A las 19:30 horas, según el programa oficial, se organizará una marcha desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor, acompañados por la Batucada Kilombó.

Y a as ocho de la tarde, se organizará una cacerolada.

Durante el evento que la Confederación ASPACE celebrará en Madrid se reclamará el compromiso firme de las administraciones públicas para poner en marcha una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo que transforme de forma estructural y sostenible las políticas públicas, garantizando la equidad y los servicios para las personas con parálisis cerebral.

Este año, el Movimiento ASPACE ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan directamente al 80 por ciento de las personas con parálisis cerebral, que necesitan apoyos continuos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, las personas con parálisis cerebral y sus familias reclaman que se garanticen apoyos personalizados, vida independiente y equidad para ellas en todo el país y de manera homogénea. Además, piden una financiación pública que cubra de manera real y suficiente los costes de los apoyos requeridos