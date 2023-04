Cartel de la IV edición de Undersound Fest

La cuarta edición de Undersound Fest, festival de música underground, se celebrará el próximo 20 de mayo junto al río Duero. Comenzará a partir de las 17:30 horas de la tarde y será gratuito. En el cartel, siete grupos musicales

Undersound Soria es una asociación soriana sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos están “la promoción, difusión y fomento de la cultura referente a todos aquellos estilos musicales de carácter underground (que quedan relegados fuera del canal comercial, que se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados y que no constituyen un producto de consumo de masas), tales como el Metal, Hardcore, Punk, etc., dando prioridad, haciendo partícipes, e impulsando especialmente, a aquellos grupos, bandas, artistas, etc., que quedan fuera de dichos canales comerciales.”

El próximo día 20 de mayo tendrá lugar el IV UnderSound Fest, a celebrar en el mismo recinto en el que tiene lugar el Enclave del Agua, junto al río Duero.

El evento comenzará a partir de las 17:30 horas, la entrada será gratuita y en el mismo participarán las siete bandas siguientes:



Trinchera Kuirpunk desde Arrasate. Música directa, desde las curvas y los márgenes, en guerra eterna con la norma.

Perlata se crea en 2015 en Mondragón (Guipúzcoa) nada más comenzar van dando una serie de directos por su zona, hasta que en 2017 entran a grabar su primer disco “Nondik Hasi” (Donde comenzar) que cuenta con ocho canciones, donde podemos ver como usan el violín y esa combinación de euskera e inglés.

Tras publicar este disco fueron dando bastantes conciertos. Hasta que en 2018 publican su segundo disco “Urrezko kaiola” (Jaula de oro) esta vez tienen menos canciones, seis. Después siguieron sin parar de dar directos.

A principios de 2020 publicaron su último disco “Duguna esateko”. En él incluyen nuevamente la combinación de varios idiomas: inglés, castellano y euskera. En agosto anunciaron la entrada de Mario al grupo y también han podido dar un concierto de presentación de su disco, con unas condiciones y aforo limitado por el coronavirus. Durante la cuarentena sacaron el videoclip de “Limón y chocolate” con videos que les aportaron sus seguidores.



Una de las bandas mas míticas del Hardcore estatal, vuelve tras casi una década de inactividad y lo hace con un nuevo disco; “Cuando todo esté Perdido” [HFMN 2021]. Formados en Madrid en 1997, Proudz son uno de los referentes de la escena Hardcore Madrileña nacida a finales de los 90. Junto a bandas como Versvs, Like peter at home, Inside me, Mal Chance o Kausa de Alarma, Proudz encabezaron en 1997 un resurgimiento lleno de orgullo y mala fama en la escena musical de Madrid. Sus conciertos en la capital

eran de visita obligada para los amantes de los sonidos NYHC y Old School, donde el pit y los sing a longs constantes, eran la marca de la casa de los conciertos de Proudz. El Mensaje era básico; Hardcore, amistad, traición y orgullo.



Banda valenciana de black/death metal surgida en 2001. La banda adquirió un fuerte reconocimiento en 2008 por la firma con la discográfica austriaca Noisehead Records y tras la controversia en sus espectáculos de carácter violento. En el día de hoy todavía hacen uso de animales muertos o partes de ellos o se cubren en sangre para actuar. Todo ello les ha acarreado multitud de problemas en diferentes shows tanto nacionales como europeos y ha propiciado la expectación y curiosidad de una gran parte de la comunidad metalera. Sus últimos discos se centran en una temática basada en el culto a las civilizaciones antiguas, la guerra y el ocultismo. En 2009 iniciaron su trilogía con el álbum Divinity, al

que siguió en 2011 Oblivion, siendo este el segundo capítulo de la misma. En 2014, lanzaron su tercer trabajo, Exilium y en 2016 lanzan su cuarto trabajo Haeresis.



Desde 2010, el grupo de Hossegor (Francia) ha estado destilando un concentrado de punk melódico pegadizo, energía cruda y cultura del surf y el skate de los 90. En 2016, su álbum debut de producción propia "The Northern Belle" fue un gran éxito y estableció directamente a la banda en la escena skatepunk europea. Después de muchos conciertos y festivales, abren en 2019 para los míticos NOFX y Bad Religion con motivo de la cita francesa de Punk in Drublic. En noviembre de 2020, el grupo lanzó

"Icarus" durante la pandemia a través de SoundSpeed Records (EE. UU.), SBAM Records (Europa) y Punk&Disorderly (Canadá). El álbum fue un éxito y se agotó rápidamente.

The Dead Krazukies están de vuelta con un nuevo álbum con melodías rabiosas, "From the Underworld", que saldrá el 16 de junio de 2023 en SBAM Records y Kicking Records. Los 10 temas oscilan entre el So-Cal Punk Rock y el Old School Metal sin miedo a explorar nuevos territorios. Sorprendente y atrevida a la vez, From The Underworld no te dejará indiferente. The Dead Krazukies pretende defender este discosobre el escenario y llevarse todo a su paso.



Nervio nació en 2022 con gente de Logroño y Soria. Sus letras reflejan inquietudes y ganas de cambiar este puto mundo. El próximo 20 de mayo, a orillas del río Duero, encontraréis una dosis de mala hostia y mucha rabia combinadas con una energía positiva que no te dejará indiferente. Salud y Anarquía!!!



Grupo de punk/OI! soriano que lleva dando tralla desde el 2016, arrasando con todo allá por donde pasa. Estarán el próximo 20 de mayo, junto al río Duero, dispuestos a que quede todo reducido a cenizas



Banda soriana de hardcore metal, creada en 2005. El mal de la humanidad; La Rabia de los Condenados; Desolación; Odio & Ruido; Acción-Resurrección y 15 Años, una historia de Hardcore, son los trabajos que les avalan.