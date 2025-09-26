80 sanitarios participan en Soria en LXI Reunión de la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrología

Viernes, 26 Septiembre 2025 14:24

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha inaugurado esta mañana la LXI Reunión de la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrología, cuya organización se ha desarrollado en colaboración con la Unidad de Nefrología del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

En esta cita que acoge la capital soriana participan cerca de 80 profesionales sanitarios.

De Gregorio ha destacado “el espíritu de solidaridad intercomunitaria” que aportan estas convocatorias científicas.

“Hoy ponemos de manifiesto ese trabajo, esa necesidad de colaboración. Y hay que recordar la importante inversión de la Junta de Castilla y León en Nefrología en el Complejo Asistencial Universitario de Soria y la satisfacción de los usuarios”, ha apuntado.

Cabe recordar que, a finales de 2024, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) puso en marcha la nueva Unidad de Diálisis en el Hospital Universitario Santa Bárbara, con un área de crónicos con 16 puestos; otra zona de hepáticos, con cuatro puestos; y una tercera para aislados en las que se incorporaron monitores de última generación que se aplican a tratamientos avanzados. Además, en los últimos años se han introducido nuevas técnicas como la ‘hemodiafiltración online’, considerada en estos momentos la más efectiva y que se asocia a una reducción de la mortalidad.

En este sentido, el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, quien ha participado en el acto de inauguración oficial junto a la directora médica, Marta León, ha resaltado “los avances diagnósticos y terapéuticos” en el ámbito de la nefrología.

“Cada ponencia y cada comunicación contribuyen a enriquecer no solo la práctica clínica, sino también la visión colectiva hacia un sistema sanitario que avanza de la mano de la innovación tecnológica y la investigación clínica. No olvidemos el carácter humano, equitativo y sostenible que deben estar presentes en todas nuestras actuaciones”, ha añadido.

Por su parte, la jefa del Servicio de Nefrología del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Silvia Moreno, ha subrayado que la Unidad de Diálisis cuenta con tecnología de última generación y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“La enfermedad renal crónica va en aumento, por lo que intentamos hacer unos diagnósticos precoces para evitar complicaciones y limitar su progresión”, ha referido.

Asimismo, la presidenta de la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrología, Guadalupe Tarbernero, ha significado “el alto nivel científico” de los ponentes de esta reunión anual.

“La población se está haciendo más añosa, por lo que aumenta la prevalencia de estas patologías. Se trata de aportar el mayor beneficio a nuestros pacientes”, ha concluido.