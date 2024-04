Vox Soria ve "vaguedad" e "imprecisión" en Plan de Comercio

Lunes, 08 Abril 2024 15:37

La edil de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Sara López ha calificado el Plan Estratégico de Comercio presentado hoy en la comisión informativa de Desarrollo Económico como una “declaración de intenciones” con “nuevas actuaciones vagas, imprecisas y reutilizando acciones ya amortizadas de otros planes".

Vox Soria ha votado a favor de la aprobación del plan, por considerar positiva la elaboración de este documento “que aporta un necesario diagnóstico actual con datos, estadísticas y pone en contexto la situación real del comercio de la ciudad”, pero ha mostrado su disconformidad con la “imprecisión” del mismo a la hora concretar las actuaciones a realizar en cada ejercicio y las necesidades económicas y organizativas para su ejecución.

Además, tal y como ha explicado López, ambas cuestiones se han decidido con escasa participación de los propios comerciantes y del resto de agentes implicados, “está lleno de obviedades y palabras huecas pero falto de consenso real con los comerciantes” señala.

López ha explicado que el plan contempla 34 medidas presupuestadas en 9,7 millones de euros pero ha añadido que: “el plan se limita simplemente a consignar las cantidades que, o bien ya se recogen en el presupuesto del 2024, o les asigna una cantidad porque hay que presupuestar algo, pero sin analizar las repercusiones que puede generar, sin ningún rigor ni análisis”.

López ha señalado su disconformidad con la previsión contemplada en el plan de que un solo técnico se ocupe de implementar tanto las medidas a adoptar, como la elaboración de los informes, los trámites, etc.

“Entendemos que es del todo imposible que una sola persona se ocupe de todo. Este hecho demuestra una vez más la pésima política de personal que ha llevado este ayuntamiento, como hemos señalado repetidas veces, y que en este caso afecta gravemente al desarrollo de las acciones que se entiendan como positivas para el comercio”, ha afirmado la edil de Vox Soria.

La concejal también ha mostrado su desacuerdo con el hecho de que el plan contemple acciones previstas para su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de que el actual PGOU de la ciudad es del año 2006 y de que todavía no se ha comenzado la redacción del nuevo.

“Dada la relación directa del plan estratégico de comercio con el PGOU, el equipo socialista tendría que haber traído a esta comisión una propuesta clara para iniciar los trámites de modificación del mismo. Hay zonas nuevas de la ciudad donde no existen bajos comerciales, y por mucho que hagamos un documento de intenciones maravilloso, si no existe esa correspondencia con las normas de desarrollo de la ciudad es imposible llegar a ningún avance significativo. ¿Cómo se va a solucionar el no comercio de proximidad de los barrios de la ciudad?”, se ha interpelado López.

Movilidad y aparcamientos

López ha señalado que a pesar de que el plan sí menciona la necesidad de mejorar y ampliar los espacios de aparcamiento en las zonas comerciales de la ciudad, “en este sentido el equipo de gobierno socialista sigue caminando hacia un modelo de ciudad radical y pretende limitar aún más el acceso de vehículos e imponer zonas de bajas emisiones”.

Y ha añadio que “no podemos olvidar que ya tenemos un centro comercial a las afueras de Soria con el aparcamiento gratuito y que ofrece unas facilidades que parece que desde este ayuntamiento no se quieren dar”.

Para concluir López ha afirmado que “lo principal que necesita Soria es población para poder invertir la tendencia de cierre de negocios, consolidar los existentes y visibilizar la apertura de nuevos establecimientos que generen riqueza y creen empleo. En definitiva, entendemos que se trata de un plan político que busca votos”.