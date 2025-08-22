El Ayuntamiento aprueba ayudas para tres proyectos de cooperación en África y América

Viernes, 22 Agosto 2025 12:57

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha dado luz verde a las ayudas de cooperación que permitirán a tres ONGS proseguir con su actividad en Uganda, El Salvador y Ruanda.

La cantidad de las ayudas asciende a 140.860 para tres proyectos que movilizan 1.151,153 euros.

Por otro lado, también se ha aprobado la licitación de un contrato de servicios de "Consultoría para la asistencia técnica de proyectos destinados a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo" para los dos próximos años por un total de 18.162 euros.

Se financiarán exclusivamente proyectos de desarrollo y las subvenciones se vincularán a proyectos presentados por Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que impulsen políticas o actuaciones para el desarrollo de países o comunidades en vías de desarrollo.

Los proyectos deben ser viables económica, social y administrativamente, garantizando su continuidad tras la finalización de la ayuda externa.

Es necesaria la participación de la ONGD solicitante y del socio local en la gestión del proyecto mediante aportación de recursos financieros, humanos y/o materiales.

ONG SOLICITANTE:

MANOS UNIDAS: Fortalecimiento de la resiliencia económica de la población joven en el subcondado de Alwi, distrito de Pakwach, Uganda – NUYER. Uganda.

Coste total: 215.614 euros

Cuantía propuesta: 48.000 euros

AMYCOS: "Empoderamiento socioeconómico de 23 mujeres rurales mediante la producción agroecológica y la avicultura sostenible en la comunidad de San Pablo, Distrito San Ramón. El Salvador."

▪ Coste Total: 59.664 euros

▪ Cuantía Propuesta: 44.860 euros

3.CRUZ ROJA ESPAÑOLA: "Mejorar la producción local de alimentos y los sistemas de mercado sostenibles e inclusivos para la resiliencia de los hogares (Umusaruro mwiza, iterambere kuri bose). Ruanda."

▪ Coste Total: 875.875 euros.

▪ Cuantía Propuesta: 48.000 euros