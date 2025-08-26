El PP estima que declaraciones de Eder García le inhabilitan para seguir en el cargo

Martes, 26 Agosto 2025 10:51

El PP en el Ayuntamiento de Soria ha censurado las declaraciones del concejal responsable de Personal, Eder García, que a su juicio le inhabilitan para seguir ejerciendo el cargo, por ser casi imposible los acuerdos con los trabajadores.

El concejal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, José Damián Ferrero, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la posición de su formación en materia de personal en el Consistorio capitalino y en concreto de la OEP y el cruce de declaraciones

En cuanto al cruce de declaraciones entre el concejal Eder García y los representantes sindicales, Ferrero ha señalado que no descubre nada que se parte de una situación tensa entre ellos y el propio equipo de Gobierno, que se refleja en inasistencia de representantes sindicales en mesas de negociación, en lo que ha tenido que ver anteriores declaraciones del concejal responsable, asegurando que estaba obligado a sentarse a negociar en mesas de negociaciones pero no a llegar a acuerdos.

“Las declaraciones de Eder han sido inoportunas, porque si realmente tiene pruebas y conocimiento de que algunos representantes de trabajadores ha incumplido la normativa, lo que tiene que hacer es una denuncia y no hacerlo de forma pública, que mancha a todos los trabajadores y dinamita las posibles negociaciones para llegar a acuerdos”, ha asegurado.

Ferrero ha asegurado que estas declaraciones inhabilitan a García para seguir al frente de la comisión de Gobernanza, ante la imposibilidad de llegar a acuerdo con la representación sindical, aunque ha puntualizado que no significa que pida su dimisión.

“Mientras el equipo de Gobierno no sea del PP, creemos que la situación con trabajadores no va a mejorar, por no existir voluntad de llegar a acuerdos”, ha resaltado.

Ferrero ha subrayado que en dos reuniones mantenidas por la comisión de Gobernanza presentó su OEP, marcada por tasa de reposición que limita número de plazas a convocar.

Todos los grupos están de acuerdo en que sería mejor no tener limitación de número, según ha señalado.

Se ofertaban once plazas para servicios generales y nueve para policía municipal.

El Partido Popular hizo dos propuestas concretas. Ningún grupo más.

Dos plazas propuestas: de intendente de Policía Local y jefe de bomberos.

En 2010, el anterior intendente paso a segunda actividad y desde entonces no está cubierta plaza.

La plaza de inspector también está vacante, tras jubilación el año pasado.

Quedan dos subinspectores

El Pp considera importante que figura de intendente sea cubierta, por su formación, y por tener la Policía Local la necesidad de modernizarse.

“Todas las capitales de provincia tienen intendente de Policía. Pagamos suficientes impuestos para contar con esta figura. Somos la tercera capital en presión fiscal. Lo mismo sucede con el jefe de bomberos”, ha recalcado.

La plaza del jefe de bomberos ha sido aceptada por PSOE para ser incluida en oferta de empleo público.

El PP seguirá insistiendo en creación de plaza de intendente de Policía Local.

Ferrero ha reiterado que es necesario que el Ayuntamiento se dote de personal y por ello su posición e apoyar la OEP presentada por el equipo socialista de Gobierno.

El concejal del PP ha subrayado la provisionalidad que hay en las jefaturas de muchas dependencias en el Ayuntamiento y que ha urgido a solucionar.