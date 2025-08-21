Vox apoya la OPE 2025 pero exige rehacer la RPT en el Ayuntamiento de Soria

Jueves, 21 Agosto 2025 20:42

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria ha votado esta mañana a favor de la Oferta de Empleo Público para 2025 pero ha insistido en la urgente necesidad de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo “completa y de verdad”.

“Lo hacemos por responsabilidad, ya que se necesitan nuevas incorporaciones, pero entendemos el plantón de los sindicatos”, señala la edil Sara López.

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria, ha explicado que tuvo conocimiento de la propuesta de Oferta de Empleo Público para el 2025 el pasado lunes en la comisión informativa y que, tras algunas comprobaciones sobre la tasa de reposición, su grupo la considera ajustada y han decidido votar a favor de la misma.

López ha explicado que "es urgente incorporar nuevos efectivos para no aumentar la sobrecarga de trabajo de algunos departamentos y por responsabilidad vamos a permitir que se puedan comenzar los procesos de contratación".

La edil ha añadido que el concejal socialista les explicó que la propuesta iba a ser presentada a los sindicatos en la mañana de hoy, antes de su dictamen en comisión, pero que durante la semana han tenido conocimiento de que la reunión con estos no iba a ser posible.

"Los sindicatos han dado plantón a Eder García y piden su dimisión por muchas razones: la falta de una RPT real, del Plan de Igualdad, del Comité de Seguridad y Salud… Les entendemos perfectamente y seguimos exigiendo que, en vez de empezar la casa por el tejado, se elabore una nueva RPT porque la actual es una pantomima. Si es necesario, que se contrate una empresa externa", ha señalado López.

"Es inadmisible que con una mayoría absoluta de tantos años sigamos con estas carencias que provocan la urgencia en cada toma de decisiones y el lógico malestar entre los trabajadores", ha añadioo..

El Grupo Vox se opuso frontalmente a la aprobación de la actual PPT el pasado año porque no fue elaborada partiendo de la estructura orgánica del Ayuntamiento.

López explicó entonces que la organización de los trabajadores recogida en el documento no estaba debidamente vinculada a las áreas de gobierno.

Para la edil la RPT debería ir descendiendo desde cada una áreas y unidades administrativas de gobierno, cada una con sus distintas concejalías delegadas y, a partir de ahí, ir desarrollando toda la administración en los servicios, departamentos y oficinas necesarios.

López comentó entonces que el documento se limitaba a enumerar los puestos de trabajo existentes, pero sin definir adecuadamente la naturaleza, contenido y alcance de cada puesto: “No es una RPT para organizar el trabajo futuro, como debería, sino para regularizar la situación generada tras 11 años de contrataciones temporales, y con plazas que no saben cómo incorporar.

Plaza Intendente Policía Local

Ante las recientes informaciones ofrecidas por el concejal sobre las futuras incorporaciones de agentes de la policía local, y de la cobertura de las plazas de oficiales, la edil de Vox ha señalado que su grupo considera urgente cubrir la plaza de intendente de la policía local.

"Hace más de 3 años tuvieron que suspender el proceso de contratación del intendente de la Policía porque se lo tumbaron en el juzgado y no entendemos cómo han podido dejar pasar tanto tiempo sin cubrir un puesto clave como ese. Creemos que deben convocarlo cuanto antes, y que debe ser por promoción interna y concurso-oposición", ha apuntado.