Dos programas de la Junta refuerzan plantilla de personal del Ayuntamiento de Soria

Jueves, 21 Agosto 2025 20:34

Los programas JOVEL PLANIEL, impulsados por la Junta, permitirá al Ayuntamiento de Sorua reforzar su plantilla a partir de septiembre.

El concejal de Personal, Eder García, ha dado cuenta de las contrataciones que se están llevando a cabo en el Consistorio dentro del marco de las distintas subvenciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios y a las diputaciones provinciales por parte de la Junta.

De esta forma, se suman a los distintos departamentos municipales 10 personas dentro del programa PLANIEL para desempleados con un técnico de cultura, un agente de igualdad, tres administrativos y cinco peones.

Se trata de una ayuda para la realización de obras y servicios de interés general y social por parte de personas desempleadas.

Por otro lado, se ha iniciado la contratación de cuatro jóvenes que se incorporarán durante un año a trabajar en la institución, gracias a la ayuda JOVEL 2025 concedida a través del Programa FSE+ Comunidad de Castilla y León 2021-2027, impulsado por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León.

En este caso, se trata de un administrativo y tres peones. Esta convocatoria forma parte de las medidas financiadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), destinados a fomentar la contratación temporal de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es facilitar su acceso al mercado laboral a través de obras y servicios de interés general y social desarrollados por entidades públicas.

Dentro de las contrataciones, García también se ha referido a los recientemente incorporados TAG (técnicos de la administración general) recordando que “es clave contar con bolsa dada la movilidad en estas plazas lo que ha permitido contratar un técnico de planeamiento, otro de gestión tributaria y otro de disciplina urbanística”.

Paralelamente, se ha suma el 25 de agosto al departamento un aparejador y se espera completar con la finalización de una excedencia. También se mantiene abierto el plazo de registro de candidaturas a dos plazas de ingeniero técnico industrial e ingeniero superior industrial hasta el 28 de agosto con un proceso, que tras quedar desierto inicialmente, se llevará a cabo por evaluación de méritos.

En otro orden de cosas, el concejal ha recordado que se avanza en la última fase de la estabilización de 20 personas que podrá concluirse en estas semanas tras la presentación de los reconocimientos médicos y la intención de aprobar en las próximas juntas de gobierno la oferta de empleo público de 2025 con 11 plazas a las que se sumarán las de agentes de la Policía Local y Bomberos.

“En este caso, tengo que lamentar que la parte social, a excepción de UGT, no se haya querido sentar en la mesa de negociación en dos comisiones y, por otro lado, agradecer las aportaciones de los grupos en la comisión corrigiendo errores formales y añadiendo la plaza de jefe del parque”, ha resumido.

García ha tendido la mano a la parte social y ha indicado que “entendiendo su posición crítica creemos que deberían participar y sentarse en la mesa y no podemos bloquear las ofertas por su negativa”.