Martínez avanza que el Soto Playa volverá a tener pasarela peatonal antes de acabar 2025

Miércoles, 20 Agosto 2025 12:56

La pasarela peatonal de acceso al Soto Playa, en Soria, tendrá solución antes de final de año, según ha avanzado este miércoles el alcalde de la ciudad.

Carlos Martínez ha anunciado que se sustituirá antes de finalizar el año la pasarela peatonal del Soto Playa, destruida por la caída de un árbol en octubre de 2024, tras el paso de un temporal.

“Ya tenemos el proyecto técnico para hacer la recuperación y ampliación de los espacios, con una tipología similar, y con una inversión en torno a los 240.000 a 260.000 euros”, ha avanzado.

Actualmente se está redactando el pliego de condiciones técnico-administrativas.

Martínez ha expresado su deseo de licitar las obras en la tercera semana de septiembre.

Mes y medio habrá después para recibir y valorar ofertas y las obras comenzarían, según el calendario ha avanzado, en otoño.

“La solución técnica con la que nos hemos decantado es relativamente rápida. No elaboramos un nuevo puente sino recuperamos el viejo, y generamos una mayor anchura para introducir algún tipo de vehículos para acceder al Soto Playa”, ha señalado.

Martínez ha resumido que se realizará una réplica de lo que había.

El alcalde de Soria ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que al PP le queda mucho para gobernar en el Ayuntamiento y llevar a cabo su compromiso de revertir algunas de las actuaciones en las travesías.