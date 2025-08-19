Ganadores de la campaña comercial "Soria, escaparate de Machado"

Martes, 19 Agosto 2025 13:01

La campaña de promoción comercial “Soria, escaparate de Machado” organizada por el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado, ya tiene ganadores.

El jurado profesional ha considerado que el libro de Copiplan es el mejor de los creados para esta iniciativa en la que han participado 37 establecimientos comerciales de la capital.

Se trata de una pieza con varias capas de cartón con versos dedicados por Machado a los álamos del Duero y la figura del poeta y de su esposa Leonor como fondo elaborado por Ana Moreno.

Este premio está dotado con 600 euros y diploma.

Por su parte, los votos del público han otorgado el premio del mejor libro popular al creado por Dishom, que recrea en formato de cómics diversos pasajes de la vida de Antonio Machado en Soria.

Este establecimiento ha recibido 385 votos de los 1.877 emitidos en total.

Este premio también está dotado con 600 euros y diploma y su creadora, Elena Ortiz Vacas, recibirá un vale valorado en 200 euros.

Por último, el jurado ha otorgado el premio al mejor escaparate a Tuccitea, repleto de fotos, detalles de la vida del poeta y fragmentos de su obra.

Recibirá igualmente 600 euros y diploma acreditativo.

Los miembros del jurado han resaltado el gran trabajo creativo de los comercios, tanto en los libros, como en los escaparates, integrando perfectamente el homenaje al poeta, en unas fechas complicadas para los establecimientos.

Entre todas las personas que han emitido su voto se ha realizado el sorteo de 20 vales de 200 euros cada uno para canjear en los establecimientos participantes.

Los ganadores han sido:

Astrid Vargas Maricarmen López Quintero Isabel Del Fraile Yass González Marina Hernández Paula Orden Sanz Jonathan Ramirez Adán Estudillo Anillo Alfonso García Daniel Martínez Moñux Inés Álvaro Soria Nayara García Royo Montserrat Hernando Rojo Montse Grau Sallent María Luz García Pérez César Andrés Molina Casquero José Luis Yagüe Pablo Soria Mínguez Ricardo Otín Navarro Celia Madurga Alonso

Todas estas personas pueden ponerse en contacto con la Cámara de Comercio y tienen hasta el 19 de septiembre para canjear sus vales de compra.

Esta iniciativa buscaba acercar potenciales clientes y turistas a los establecimientos participantes, animar las ventas y fidelizar a la clientela, dar a conocer la amplia y variada oferta comercial de Soria y fomentar el consumo en el comercio tradicional y de proximidad.

Así lo destacaron la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Teresa Valdenebro, la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit y el vicepresidente de la Cámara, Fernando Montaño, en la presentación de la campaña.