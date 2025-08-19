Soria se suma al operativo de incendios con una dotación de bomberos en Ponferrada

Martes, 19 Agosto 2025 12:47

Cuatro bomberos del Parque de Soria se han desplazado ayer por la noche a la localidad de Ponferrada (León) para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a la comarca de El Bierzo.

El alcalde Carlos Martínez ha puesto a disposición de la Junta los efectivos del SEIS para sumarse al operativo y prestar un relevo a los procedentes de Salamanca después de muchos días de intensa lucha contra el fuego en distintos puntos de la comunidad autónoma.

El equipo viaja con una Bomba Urbana Pesada y tendrá su base operativa en Ponferrada, donde trabajará en turnos coordinados con efectivos del Parque de Bomberos de Salamanca.

La misión principal de los bomberos sorianos será la defensa de poblaciones y la actuación en caso de que el fuego rebase las líneas de contención establecidas.

Está previsto que permanezcan en la zona hasta el viernes, momento en el que se producirá un relevo con otros cuatro bomberos de Soria, garantizando así la continuidad del apoyo en las tareas de extinción.

Hay que recordar que con motivo de la catástrofe de la DANA también acudió un equipo de Bomberos profesionales en coordinación con el Consorcio de Bomberos de la Generalitat Valenciana con medios como 2 bombas rurales pesadas (BRP) con cabrestante, 1 vehículo Pick up con cabrestante, 1 Furgón de útiles varios (FUV) con material, Bombas de achique, generadores, eslingas, focos portátiles…

A la zona ‘cero’ acudieron 9 efectivos.

También hubo presencia de efectivos del parque de Soria en la isla de La Palma durante la explosión del volcán y es habitual su voluntariado en distintos sitios donde la presencia de bomberos profesionales es importante.