Vox califica de lamentable y vergonzoso manifestación pro-Palestina en procesión de San Saturio

Viernes, 03 Octubre 2025 14:23

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, ha calificado de “lamentable” y “absolutamente vergonzoso” el boicot de la manifestaciones pro-palestinos al acto religioso central de la celebración del patrón de la ciudad, San Saturio.

“La extrema radicalidad les lleva a no respetar religión, costumbres ni actos oficiales”, ha censurado.

Para Castillo, este boicot era lo esperado y la culpa es de quien ha permitido esta concentración a la misma hora.

Además ha asegurado que las declaraciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, en las que asegura que “hubo respeto”, son lamentables

“Los pocos manifestantes no respetaron el acto como demuestran las imágenes y la sociedad soriana les respondió con pitos merecidos. Claro que hay espacios para todos y ayer era el del acto central del día del patrón”, ha manifestado.

Castillo ha respondido al alcalde que la derecha no divide en bloques, sino que es la izquierda la que desde Zapatero ha crispado a la sociedad volviendo a traer la Guerra Civil, Palestina o cualquier tema que movilice a sus bases.

“Han superado el límite permitido con incidentes violentos en muchas ciudades o boicots como el de ayer en Soria supuestamente amparados en una supuesta "legitimidad" peligrosa que ellos se arrogan. Si su concepto de legitimidad sirve para hechos como el de ayer me parece lamentable”, ha concluido.