El Palacio de Alcántara se destinará a archivo, documentación e investigación del CNF

Jueves, 06 Noviembre 2025 13:26

El Palacio de Alcántara se convertirá en el centro de archivo y documentación del Centro Nacional de Fotografía, que albergará el espacio de exposiciones, actividades y formación.

El Centro Nacional de Fotografía sigue avanzando con el objetivo de convertir a Soria en el epicentro de la investigación, el debate y la reflexión sobre el medio, según ha señalado el Ayuntamiento de Soria.

A las obras ya iniciadas del edificio del Banco de España se ha sumado la adquisición de colecciones por más de medio millón de euros, las primeras exposiciones y, desde hoy, la celebración de la primera edición de las jornadas ‘La imagen que conecta’.

El alcalde, Carlos Martínez, ha acudido a las mismas junto a la directora del centro, Mónica Carabias; la directora del Centro de Castilla-La Mancha, Esther Almarcha, y el subdirector general de Artes Visuales, José María Carrillo. Las jornadas se celebran hoy y mañana con representación de 13 universidades y 46 ponentes.

El alcalde se ha referido a los avances en este proyecto tractor después de años de trabajo y gestión.

“Después de muchas vicisitudes, está en plena ejecución con prácticamente 9 millones de euros de inversión en esta primera fase, esperada desde hace muchísimo tiempo, no solamente por la ciudad o por la provincia de Soria, sino también por los profesionales del sector de la fotografía que aspiraban a tener un centro de referencia”, ha explicado.

Martínez también se ha referido a los pasos ya avanzados para su ampliación, vinculados a la segunda fase del Palacio de Alcántara, cuya modificación de planeamiento se ha aprobado por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

“Esta modificación de planeamiento nos va a permitir el traspaso de edificabilidad a una parcela junto a la estación del Cañuelo y, por lo tanto, no perder la edificabilidad y ceder ya como equipamiento cultural el Palacio, recuperando también el espacio del antiguo reformatorio”, ha resumido el responsable municipal, quien también ha adelantado un acuerdo con los propietarios de la vivienda que restaba para adquirir el palacio al completo.

Martínez ha añadido que ahora toca trabajar con el Ministerio para incluir una partida de cara a los próximos presupuestos, una vez que, si se pueden cumplir los plazos, en diciembre pase por Pleno la cesión del edificio.

Jornadas

Por otro lado, Mónica Carabias, directora del centro, se ha referido a las jornadas inauguradas esta mañana, insistiendo en que “uno de los pilares más importantes del proyecto es la investigación, y justamente estas primeras jornadas del Centro Nacional de Fotografía, que se organizan junto al Centro de Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, se centran en esta línea y en la colaboración entre instituciones. Participan especialistas, conservadores, restauradores, fotógrafos y colectivos fotográficos.

Hay representación de 13 universidades y más de 46 ponentes, que van a reflexionar sobre la fotografía desde diferentes ámbitos, como la conservación o la gestión del patrimonio. La meta es sensibilizar al público de que la fotografía es una herramienta fundamental para el conocimiento de nuestra memoria y nuestra identidad”. También se incluye una exposición en el Archivo Histórico Provincial.

Esther Almarcha ha explicado, por su parte, que “el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha es un instituto de investigación de la Universidad regional y llevamos 21 años trabajando en esta línea. Es una satisfacción contar ahora con un Centro Nacional de Fotografía. La fotografía está presente en todos nuestros bolsillos, en nuestros móviles... Y en estos años, en que estamos hablando de memoria democrática, rescatar archivos fotográficos es especialmente importante”.

El subdirector general de Artes Visuales, Jesús María Carrillo, se ha mostrado especialmente ilusionado con los primeros pasos del proyecto y ha recalcado el compromiso del Ministerio con este centro largamente esperado. Ha añadido, en referencia a las jornadas, que “la investigación, la reflexión y el debate son fundamentales en la fotografía”.