El PP denuncia mala gestión municipal en cobro de uso espeical del dominio público

Jueves, 06 Noviembre 2025 16:10

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria ha desvelado este jueves que el equipo socialista de Gobierno ha contratado a una empresa externa para revisar si las compañías de prestación de servicios públicos (gas, luz o telefonía, entre otras), ingresan lo que corresponde en las arcas municipales de la mano de la ordenanza que regula el uso especial del dominio público.

La portavoz del PP en la corporación soriana, Belén Izquierdo, y su compañero Saturnino de Gregorio, han señalado en rueda de prensa que el equipo socialista les ha dado la razón en que algo se podía estar haciendo mal en el cobro de estas tasas, al contratar una empresa privada para su revisión, y han avanzado que, de comprobarse que la gestión ha sido deficiente, pedirán la dimisión del concejal responsable de Hacienda, Javier Muñoz.

De Gregorio ha asegurado que el dinero que no se ha cobrado y que podría aflorar ahora, en la revisión, podría ser jugoso y reflejar la deficiente gestión que se hacen de los ingresos municipales por parte del PSOE, que termina arreglando los desajustes contables subiendo cada año el IBI a todos los contribuyentes.

Izauierdo ha reiterado que no todo se soluciona cobrando impuestos, porque la buena gestión también consiste en cobrar correctamente lo que ya está aprobado.

"Un Ayuntamiento con un alcalde ausente y un concejal de Hacienda con múltiples cargos municipales y regionales tiene como consecuencia una gestión deficiente y los que pagamos el precio una vez más somos los sorianos y nuestros bolsillos", ha denunciado

De Gregorio ha reiterado que si los ciudadanos le dan la mayoría en las próximas elecciones municipales para gobernar, bajarán los impuestos, “siempre que las cuentas estén claras”,