El Calaverón recibirá inversión europea para mejorar su movilidad con rampas, escaleras y vivienda joven

Viernes, 03 Octubre 2025 15:01

El alcalde Carlos Martínez ha dado cuenta de la resolución de un nuevo proyecto europeo por cerca de 11,5 millones de euros y que se centra en el barrio del Calaverón y sus conexiones con el centro y con el Cerro del Castillo además de revitalización y vivienda joven.

Martínez ha dado cuenta de esta nueva inyección económica que toma el relevo del EDUSI, que en el casco histórico también movilizó 10 millones de euros.

El representante municipal ha recordado a los periodistas que son casi 93 millones de euros el volumen total de los proyectos solicitados a diferentes líneas con 68 millones pedidos.

La cantidad conseguida hasta ahora asciende a 31 millones para 44 millones en proyectos.

“Ha sido esencial alinear nuestras acciones con los programas europeos y sus ejes estratégicos para poder optar a todas las líneas de ayudas y seguiremos trabajando para el próximo horizonte”, ha explicado Martínez.

“Siempre hemos dicho que vamos a aprovechar todas las vías de financiación posibles, especialmente las europeas. Actualmente, se ejecutan en la ciudad proyectos por 400 millones de euros”, ha explicado el alcalde, quien ha vuelto a recordar la importancia de contar con estas planificaciones para no perder ninguna oportunidad.

También ha recalcado la necesidad de pedalear de forma constante y encadenar un proyecto con otro. “Acabamos de finalizar la Estrategia Soria Intramuros con un EDUSI de 10 millones de euros y esta convocatoria FEDER sigue la misma línea de revitalización y rehabilitación”, ha señalado.

Los cuatro proyectos

El primer proyecto se centra en el área de Parque de Santa Clara y sus límites inmediatos, con el objetivo de transformar este espacio en un lugar más accesible y abierto a la comunidad.

La actuación consiste en habilitar un parque accesible que mejore la calidad de vida de los vecinos, sirviendo como pulmón verde, centro-dinamizador cultural y espacio de participación comunitaria. Esta transformación no solo beneficiará a los residentes del barrio, también contribuirá al desarrollo de un entorno urbano más cohesionado y accesible.

El segundo proyecto se denomina Calaverón Conectado y se centra en itinerarios, rampas y escaleras mecánicas. El proyecto surge como una respuesta integral a los desafíos físicos y sociales que afectan al barrio, particularmente aquellos relacionados con la accesibilidad, la movilidad y la sostenibilidad ambiental.

La propuesta aboga por la revalorización del barrio como lugar de interacción social, encuentro comunitario y dinamización de la vida urbana mediante la mejora del espacio público. De forma complementaria, se busca generar un entorno resiliente al cambio climático, fortaleciendo la conexión con la infraestructura verde.

Por otro lado, se ha previsto una mejor conexión con el Cerro del Castillo desde el centro. Pone en valor su importancia como espacio natural y patrimonial que ofrece un gran potencial para integrarse en la trama urbana de la ciudad, especialmente con los barrios de Calaverón y Centro. Su actuación más destacada es el diseño de un ascensor mecanizado con una pasarela mirador.

Por último, el cuarto proyecto se centra en la dinamización e innovación en toda la zona y la creación de vivienda joven con la actuación en otra parcela.

Propone una estrategia integral para fortalecer el tejido social y económico del municipio, combinando vivienda asequible, reactivación económica y el uso de tecnología para monitorizar y evaluar estos procesos de cambio.

Martínez ha explicado que “hay actuaciones que ya tenemos en marcha como la recuperación del parque, la intervención en la Casona como sede de los vecinos o una de las escaleras mecanizadas, pero estos fondos nos permitirían completarlo y ejecutarlo con más rapidez. Estas acciones por ejemplo ya están en marcha y con partida y podríamos justificarlas”.

La convocatoria permite incluir proyectos desde el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029.

En la parte referida a la conexión hay dos partidas de 3 millones de euros con una focalizada en humanizar el barrio y otra en la mecanización y la conectividad del Calaverón con rampas y escaleras en Beato Julián de San Agustín con Venerable Caravantes, que es la entrada a la Cámara de Comercio, otra en el acceso entre Cruz Roja y Diputación, otra junto a la iglesia de Santa Clara y otra en la parte de la Casa de la Tierra. El primer tramo ya se ha licitado.

Martínez ha explicado que “ahora tendremos que ajustar algunos de los proyectos con la redacción e ir afinando todos los proyectos de este EDIL”.

Por otro lado, se ha trabajado un proyecto de conexión del centro con el Cerro del Castillo y de puesta en valor de la muralla.

Se ha previsto un ascensor como el que existe ya en otras ciudades que salve el desnivel y además sea un mirador panorámico de la ciudad con lo que supone de reclamo turístico.

“Se va a dotar de un centro de interpretación de la muralla con tecnología 3D junto al paño y luego vamos a añadir otro atractivo adicional con el ascensor”, ha indicado apuntando a que ahora sólo hay una simulación de alternativas, pero una vez obtenidos los fondos se redactará proyecto eligiendo la mejor zona de conexión y el menor impacto. “Saldría un ascensor en vertical con un mirador horizontal, con el mínimo impacto ambiental”, ha resumido.

Para acabar, también se ha referido a la decisión de seguir con la recuperación de viviendas como se ha hecho con el trinquete con un proyecto para 12 pisos en el solar en la calle Betetas. Todo ello, se completará con actuaciones de dinamización cultural y comercial.