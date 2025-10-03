El PP estima que San Saturio no era ni el día ni el lugar para manifestarse por Palestina

Viernes, 03 Octubre 2025 15:44

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha censurado que se aproveche la celebración del día del patrón de Soria para realizar una manifestación.

Izquierdo ha defendido el derecho a concentrarse de cualquier colectivo y la responsabilidad que tiene siempre la administración que lo ha autorizado “sabiendo que coincidía con la procesión”.

“No creo que en el día del patrón de Soria, el 2 de octubre, haya que dedicarlo los sorianos en lugar de honrarle a permitir manifestaciones”, ha manifiesto.

La portavoz popular ha reiterado que no era ni el sitio ni el momento para realizar una manifestación.

“No se busca la confrontación, pero no sólo está el conflicto de Gaza, hay más masacres en el mundo y no entiendo porque unas sí y otras no”, ha señalado.

Izquierdo ha subrayado que los que no creen en la violencia, no quieren ningún tipo de violencia en ningún lugar del mundo.

“Y el decir esto no es polarizar. En cualquier tipo de enfrentamiento o confrontación, pierden las dos partes. No era ni el sitio ni el momento ni el lugar”, ha reiterado.