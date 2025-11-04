El Ayuntamiento convoca nueva edición de presupuestos participativos e infantiles

Martes, 04 Noviembre 2025 07:51

El Ayuntamiento de Soria ha abierto una nueva edición de sus presupuestos participativos e infantiles, una herramienta para "hacer" ciudad, y que, según el equipo de Gobierno, reafirma el compromiso municipal de impulsar la participación ciudadana, la transparencia y la co-gobernanza local.

La concejala de Participación Ciudadana, Teresa Valdenebro, ha presentado esta nueva edición de unos presupuestos participativos que ha asegurado que son una herramienta de "democracia diredta", en la que los vecinos no solo opinan, sino que deciden activamente qué proyectos consideran más interesantes para sus barrios y para la ciudad.

La nueva convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros y se desarrollará en dos fases.



La primera fase permitirá remitir propuetas hasta el 1 de diciembre a través de la plataforma online; https://pr.easypromosapp.com/p/996626?utm_source=QR

La segunda fase será del 9 al 18 de diciembre y consistirá en la votación popular, tras la evaluación técnica y económica de las propuestas por parte de los servicios municipales.

Valdenebro ha subrayado que no es necesario que las ideas alcancen el importe máximo de 100.000 euros.

“Muchas iniciativas con un presupuesto pequeño, como las cajas de intercambio de libros o pequeños equipamientos vecinales, han tenido un gran impacto en la vida de los barrios”, ha asegurado.

En paralelo, el Ayuntamiento lanza también una nueva edición de los Presupuestos Infantiles, dotada con 40.000 euros, dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Durante los meses de noviembre y diciembre, los centros escolares trabajarán las propuestas en las aulas, que deberán subirse a la plataforma antes del 15 de enero.

Un equipo técnico valorará su viabilidad, y antes del 30 de enero se celebrará el Consejo de los Niños para seleccionar las diez mejores ideas, que posteriormente serán debatidas en el Pleno Infantil, previsto antes del 20 de febrero, donde se elegirán los tres proyectos ganadores.

Estos recibirán premios como excursiones escolares y entradas de cine.

Valdenebro ha recordado que “escuchar la voz de los niños de Soria es fundamental, porque representan el presente y el futuro de nuestra sociedad”.

Asimismo, la concejala ha anunciado el inicio de una nueva ronda de reuniones vecinales, que comenzará el 5 de noviembre con las asociaciones de San Pedro y el Casco Viejo, y continuará el 11 de noviembre en el Calaverón, con el objetivo de compartir información sobre los presupuestos municipales y recoger propuestas de los barrios.

“Este modelo de gobernanza abierta refuerza la implicación de la ciudadanía en las decisiones públicas y garantiza que las inversiones respondan a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido Valdenebro.