El servicio de Urgencias del hospital de Soria se forma sobre patologías tiempo-dependientes

Jueves, 13 Noviembre 2025 17:54

En torno a 140 profesionales del Servicio de Urgencias ha asistido esta tarde a una jornada formativa sobre patologías tiempo dependientes en el hospital universitario Santa Bárbara de Soria. El tiempo, han resaltado, salva vidas.

Organizado por un Grupo de Trabajo del Servicio de Urgencias en coordinación con SEMESCyL, la jornada formativa, bajo el titulo “Pildoras en patología tiempo-dependiente”, ha superado expectativas, con el propósito de promover el diagnóstico precoz en las patologías tiempo-dependientes, garantizando así una respuesta sanitaria rápida, coordinada y eficaz, mejorando el pronóstico y supervivencia del paciente.

El gerente de la GASSO, José Luis de Vicente, ha subrayado que la jornada sirve para fortalecer las competencias de Urgencias, actualizar conocimientos y compartir experiencias que mejoren el resultado final en el paciente.

"El ámbito de las Urgencias hospitalarias constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario. Cada actuación, cada decisión y cada minuto, cuentan", ha resaltado.

En la misma jornada veinticinco ponentes han transmitido conceptos útiles en patología tiempo-dependiente para mejorar el manejo y el resultado final en el paciente, identificar y reconocer las patologías tiempo-dependientes más comunes (sepsis, infarto, ictus y trauma), aprender a evaluar y diagnosticar rápidamente, conocer el tratamiento inicial, entender la importancia del tiempo en el tratamiento y aprender a comunicarse de manera efectiva.

“Es la patología que nos obliga a correr en Urgencias y Emergencias, es una patología que no puede esperar. Se trata de formarnos más para atender mejor a los pacientes, correr todo lo que podamos en torno a circuitos organizados y que repercuta en mayor supervivencia y menores secuelas graves en ciertas patologías, como ictus, infarto, trauma”, ha señalado la médico de Urgencias del hospital y jefa de Unidad, Silvia Alconchel, que ha abierto la jornada resaltando la importancia del tiempo en este servicio hospitalario, para realizar el pronóstico.

Asi ha ejemplificado que en el ictus, en cada minuto de istemia, mueren 2 millones de neuronas.

El tiempo cuenta, es un factor pronóstico y a la vez terapéutico, ha recalcado.

El término tiempo-dependencia no nace del laboratorio ni de una Universidad, surge de la constatación sencilla y brutal en el ejercicio profesional de la medicina de que el tiempo es tejido, miocardio, cerebro y musculo y luz.

“Hay distintas patologías con un mismo denominador común: el tiempo. Y a partir de ahí, el paradigma cambio, ya que no bastaba con diagnosticar bien, había que hacerlo rápido. Y no bastaba con saber tratar sino que había que hacerlo a tiempo”, ha resaltado.

Entonces apareció una idea revolucionaria: el tiempo salva vidas.

Y por ello hay que organizar el sistema sanitario para llegar a tiempo.

Alconchel ha resaltado que el papel de Urgencias es ser la primera barrera para el paciente y a la vez la primera oportunidad.

“El tiempo siempre lo ganamos en equipo. Y nuestro trabajo se resume en tres acciones. Reconocer, activar y coordinar”, ha señalado.

En este sentido ha señalado que Urgencias debe diferenciar pronósticos, activar códigos de manera inmediata y coordinar con el resto del sistema para que el paciente llegue al recurso adecuado en el menor tiempo posible.

“Somos como el primer corredor en una carrera de relevos. Si tardamos en dar el testigo, el equipo entero pierde”, ha advertido.

Además ha apuntado que Urgencias tiene un reto.

“Trabajamos en servicios saturados, recursos ajustados y una gran presión asistencial. A pesar de ello, la patología tiempo dependiente no espera. Reconocer y actuar rápido es un reto, porque reducir minutos salva más vidas que cualquier fármaco de última generación. No podemos permitir que la saturación retrase lo que requiere atención”, ha subrayado.

En patología tiempo-dependiente, el tiempo es vida. Y Urgencias es el guardían de este tiempo.