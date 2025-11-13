La CHD financia obras en azud de Buitrago para garantizar abastecimiento de agua de Soria

Jueves, 13 Noviembre 2025 15:09

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Ayuntamiento de Soria han aprobado un convenio, dictaminado favorablemente hoy en el Pleno, que permitirá mejoras en el abastecimiento de agua de la capital sumándose al millón de euros anual que se invierte en la red por parte de la empresa mixta.

La CHD financiará íntegramente las obras destinadas a asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Soria desde el azud de Campillo de Buitrago, en el término municipal de Garray, debido a los problemas detectados en la conducción.

El presupuesto asciende a 255.605,88 euros, que se imputarán en una única anualidad con cargo al presupuesto de 2026.

La CHD es la entidad responsable de la gestión, explotación y mantenimiento del azud de Campillo de Buitrago, una presa-vertedero de 75 metros de longitud y 7,8 metros de altura sobre el cauce del Duero.

De esta infraestructura parte la conducción de abastecimiento de agua a la ciudad de Soria, formada en su tramo inicial por una tubería metálica de 800 milímetros de diámetro que atraviesa el azud mediante una perforación en el estribo derecho, y continúa hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) municipal.

Desde hace algunos años se ha detectado, bajo la escollera de protección situada en la margen derecha del cauce, hundimientos en el terreno que pueden estar motivados por un flujo de agua procedente de filtraciones en la ladera.

Los estudios técnicos realizados por la CHD apuntan como causa más probable a infiltraciones desde el embalse hacia la ladera derecha aguas arriba del azud, lo que podría en un futuro generar arrastres de material en las inmediaciones de la conducción de abastecimiento.

Por este motivo, y dado que las filtraciones son de origen estructural en la presa, la Confederación Hidrográfica del Duero asume la financiación total de las obras necesarias para garantizar la seguridad y continuidad del suministro.

Una nueva conducción en fundición dúctil

La solución técnica acordada consiste en la construcción de un baipás en el tramo afectado, mediante una nueva tubería de fundición dúctil de 800 milímetros de diámetro y una cimentación reforzada que garantice su estabilidad.

El nuevo trazado, de aproximadamente 100 metros lineales, discurrirá por la zona del pie de la ladera, en paralelo a la conducción actual, comenzando aguas abajo del pozo de rotura de carga y finalizando más allá de la zona afectada por las filtraciones.

La ejecución de las obras corresponderá al Ayuntamiento de Soria, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones, mientras que la financiación será asumida por la Confederación Hidrográfica del Duero.

El acuerdo aprobado hoy contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la CHD y dos del Ayuntamiento de Soria, que velará por la correcta ejecución de las actuaciones. La Comisión podrá estar asistida por técnicos.

Con esta intervención se garantiza la seguridad estructural del azud y la estabilidad del suministro de agua potable a la ciudad de Soria, reforzando la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de gestión hidráulica y mantenimiento de infraestructuras esenciales.