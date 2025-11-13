Ballenoil llega a Soria con la apertura de su primera gasolinera en la ciudad

Jueves, 13 Noviembre 2025 14:59

Ballenoil, compañía líder y pionera en el segmento de estaciones automatizadas low-cost en España, ha finalizado su implantación territorial en Castilla y León tras inaugurar su primera estación de servicio en la provincia de Soria.

Con esta apertura, la compañía se convierte en la primera del sector con presencia en las nueve provincias de la comunidad autónoma, consolidando una red de 23 establecimientos en la región.

La nueva estación de servicio en Soria, ubicada en la estación de San Andrés, refuerza el modelo de expansión de Ballenoil centrado en ofrecer combustibles de calidad a precios más competitivos mediante una estructura eficiente, digitalizada y situada en localizaciones estratégicas.

Esta estrategia permite reducir costes operativos y trasladar ese ahorro al consumidor final. Actualmente, la red de Ballenoil en Castilla y León se distribuye: Ávila (1), Burgos (2), León (6), Palencia (2), Salamanca (3), Segovia (4), Soria (1), Valladolid (4) y Zamora (1).

La compañía prevé seguir creciendo en la región como parte de su plan de expansión nacional, con el objetivo de alcanzar las 500 estaciones en España en el año 2027.

"Esta apertura en Soria es un hito clave para nosotros, no solo porque completamos nuestra presencia en Castilla y León, sino porque reafirma nuestro compromiso de acercar un modelo de repostaje más eficiente y económico a todos los rincones del país", ha afirmado Manuel Sáez, CEO de Ballenoil.

"Seguiremos trabajando para ofrecer a los conductores españoles una alternativa de calidad que combine ahorro, innovación y rapidez", ha reiterado.

La nueva estación cuenta con todos los productos aditivados de Ballenoil como la gasolina Excellent y Diesel Excellent.

Además, como única compañía del sector low-cost que ofrece carburantes premium doblemente aditivados, también ofrece su gama Excellent PLUS+, que el cliente puede obtener por solo unos pocos céntimos más de diferencia. La tecnología Excellent PLUS+ potencia el rendimiento, la eficiencia y las prestaciones del motor, proporcionando una experiencia de conducción superior.

Con esta propuesta, Ballenoil combina el ahorro característico del modelo low cost con un valor añadido único en calidad de producto. Según los cálculos que maneja la compañía, el precio del combustible puede variar entre 10 y 20 céntimos por litro con respecto a otras marcas, lo que supone un ahorro de unos 10 euros en cada repostaje.

Acerca de Ballenoil:

Ballenoil es pionera en un modelo híbrido de gasolineras enfocadas en la innovación y la tecnología, y basadas en un concepto principal: suministro fácil y rápido de combustible de calidad a un precio asequible para mejorar la experiencia del cliente en la estación. Ballenoil cuenta con más de 350 estaciones de servicio en toda España y en la mayoría de ellas cuenta con los centros de lavado de prestigio de La Ballena Azul, filial del grupo.

Si desea obtener más información, visite www.ballenoil.es