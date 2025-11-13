Los mejores TFG tienen premio en el Campus de Soria

Jueves, 13 Noviembre 2025 14:40

El salón de Grados del Campus Duques de Soria ha sido al mediodia de hoy escenario de la entrega anual de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado del Campus Duques de Soria.

Este tradicional evento es una iniciativa organizada por la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria y cuenta con la colaboración de la Universidad de Valladolid en Soria.

El propósito de estos premios es reconocer y dar visibilidad a la excelencia académica y la innovación en los Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de las diversas escuelas que forman parte del Campus de Soria.

La edición de 2025 ha destacado por la calidad y originalidad de los proyectos presentados, según ha subrayado la directora de la Cátedra Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, organizadora de esta convocatoria, Blanca García.

En esta edición, Edurne Izcue, alumna navarra del Campus de Soria, ha sido galardonada con el primer premio por su trabajo titulado “Efectos de la medicación antihipertensiva sobre la respuesta de la presión arterial durante el ejercicio: una revisión sistemática con metaanálisis”.

Además, se ha otorgado un accésit al trabajo más innovador a Luis Enrique Fernandez, por su investigación titulada “Proyecto de instalación de un sistema agrovoltaico en un viñedo en San Esteban de Gormaz.”

En la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido otorgado a Laura Garcia Sanz por su proyecto “Ejercicio físico multicomponente en el abordaje de la fragilidad en personas mayores desde Atención Primaria: un estudio de caso cualitativo.”

Blanca García, directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, ha señalado que el fin de estos premios es más que una distinción: es un estímulo para que los estudiantes continúen esforzándose y persigan la excelencia en sus futuros proyectos.

Además, en este evento se ha realizado un resumen de las actividades de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria durante 2025

La octava edición confirma el valor de este proyecto, que impulsa a los jóvenes, y refuerza el compromiso de Caja Rural de Soria con el desarrollo de Soria.