El alcalde asegura que hubo "respeto" en manifestación pro-Palestina en procesión San Saturio

Viernes, 03 Octubre 2025 14:14

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha asegurado este viernes que “hubo respeto” en la manifestación pro-Palestina en la procesión de San Saturio, patrón de la ciudad.

A preguntas de los periodistas, el primer edil ha asegurado que “hubo respeto” en la manifestación Pro-Palestina en la procesión del patrón de la ciudad, San Saturio.

“Quiero creer que el respeto fue mutuo y sobre todo una sociedad, la soriana, que en el día de su patrón, con el sentimiento que para muchos de nosotros tiene ese día, supo entender perfectamente lo que está sucediendo en Gaza”, ha manifestado.

Martínez ha señalado que la sociedad soriana en su conjunto dio un ejemplo de “entendimiento, de comprensión y de que generar que existen espacios para todos si se hace con absoluto respeto a todo el mundo”.

El alcalde ha asegurado que en la política ya hay bastante crispación y además cuando la muerte de tantos palestinos durante tanto tiempo –dos años- con la reivindicación de que se cumpla una paz justa, “hoy te hace tener una posición de legitimidad de estar planteando las posturas que estamos planteando”.

Martínez, que ha responsabilizado a la derecha de querer crispar a la sociedad y de generar bloques, ha asegurado que no está en contra de los israelíes sino de su gobierno que se está saltando el derecho internacional y los derechos humanos.

“Ayer Soria una vez más volvió a dar un ejemplo claro de que se puede sufrir, como sufrimos cada vez que vemos una víctima inocente, y podemos celebrar el día del patrón. Es verdad que hubo un momento de cierta perplejidad pero luego se resolvió con ese respeto que nos caracteriza. Y sobre todo con educación. Vamos a ver si somos capaces de entenderlo todos, porque existen sectores que intentan polarizarlo todo”, ha concluido.