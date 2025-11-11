El Ayuntamiento sustituye pista de patinaje por aparcamientos en Los Pajaritos

Martes, 11 Noviembre 2025 13:44

El Ayuntamiento de Soria ha comenzado la retirada de la pista de patinaje junto al polideportivo de Los Pajaritos que permitirá dotar de plazas de estacionamiento a la zona, tensionada con la supresión de más plazas en el antiguo aparcamiento.

De esta forma, según ha asegurado el Ayuntamiento, se aprovechará para el doble objetivo de mejorar el espacio y también de trasladar el equipamiento de patinaje más funcional y moderno en otra parcela, sin especificar.

La concejala Ana Alegre así lo ha confirmado al indicar que “vamos a incluir en los presupuestos que estamos elaborando una partida para ejecutar una nueva pista de patinaje abierta, pero también semicubierta lo que permita un mayor y mejor uso para los amantes de este deporte”.

La dotación de plazas de estacionamiento permitirá a los vecinos del barrio disponer de espacio especialmente durante la celebración de eventos.

Actualmente, también se están llevando a cabo las obras en el parque del viejo estadio de Los Pajaritos y coincidiendo con los eventos que movilizan más afluencia de público como los partidos del Numancia, se habilita el parking del campus Duques de Soria gracias a la colaboración de la UVA.

El proyecto ahora en ejecución supone una transformación integral del espacio con la retirada estratégica de pavimento en calzada generando un espacio más ecológico y accesible para la movilidad activa y el paso peatonal.

Las obras permiten la creación de 3.033 m² de nueva superficie, junto con la restauración de 520 m² de áreas verdes.

También incluye la plantación de 207 nuevos árboles y 604 ejemplares de matorrales y arbustos, además de la generación de 3.553 m² de superficie permeable, y una zona peatonalizada de 800 m². Se espera una mejora ambiental significativa al contribuir a la absorción de 0,414 tCO₂eq, lo que repercute en la mitigación del cambio climático.

La inversión asciende a 463.549 más IVA, coordinada por el Ayuntamiento de Soria con asistencia técnica de la Fundación Cesefor.

Desde BRERA se impulsa el Bienestar, la Recuperación y la Restauración de distintos ecosistemas urbanos, adaptando la ciudad al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan nuestra vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos futuros.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneratiónEu