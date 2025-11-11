El Ayuntamiento sustituye pista de patinaje por aparcamientos en Los Pajaritos
El Ayuntamiento de Soria ha comenzado la retirada de la pista de patinaje junto al polideportivo de Los Pajaritos que permitirá dotar de plazas de estacionamiento a la zona, tensionada con la supresión de más plazas en el antiguo aparcamiento.
De esta forma, según ha asegurado el Ayuntamiento, se aprovechará para el doble objetivo de mejorar el espacio y también de trasladar el equipamiento de patinaje más funcional y moderno en otra parcela, sin especificar.
La concejala Ana Alegre así lo ha confirmado al indicar que “vamos a incluir en los presupuestos que estamos elaborando una partida para ejecutar una nueva pista de patinaje abierta, pero también semicubierta lo que permita un mayor y mejor uso para los amantes de este deporte”.
La dotación de plazas de estacionamiento permitirá a los vecinos del barrio disponer de espacio especialmente durante la celebración de eventos.
Actualmente, también se están llevando a cabo las obras en el parque del viejo estadio de Los Pajaritos y coincidiendo con los eventos que movilizan más afluencia de público como los partidos del Numancia, se habilita el parking del campus Duques de Soria gracias a la colaboración de la UVA.
El proyecto ahora en ejecución supone una transformación integral del espacio con la retirada estratégica de pavimento en calzada generando un espacio más ecológico y accesible para la movilidad activa y el paso peatonal.
Las obras permiten la creación de 3.033 m² de nueva superficie, junto con la restauración de 520 m² de áreas verdes.
También incluye la plantación de 207 nuevos árboles y 604 ejemplares de matorrales y arbustos, además de la generación de 3.553 m² de superficie permeable, y una zona peatonalizada de 800 m². Se espera una mejora ambiental significativa al contribuir a la absorción de 0,414 tCO₂eq, lo que repercute en la mitigación del cambio climático.
La inversión asciende a 463.549 más IVA, coordinada por el Ayuntamiento de Soria con asistencia técnica de la Fundación Cesefor.
Desde BRERA se impulsa el Bienestar, la Recuperación y la Restauración de distintos ecosistemas urbanos, adaptando la ciudad al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan nuestra vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos futuros.
BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneratiónEu